Ronaldo, Lewandowski e companhia estarão na Copa do Mundo de 2026?

Foi um verão de estrelas revelações na Euro 2024, com o espanhol Lamine Yamal (16), o inglês Kobbie Mainoo (19) e o alemão Jamal Musiala (21) oferecendo um vislumbre da nova onda de talentos que pode dominar o palco da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

Mas enquanto os novatos estão mostrando que o futuro do jogo está em boas condições, a velha guarda do futebol também ganhou as manchetes — e muitos deles não mostram sinais de que vão desistir.

Quantos ainda estarão por aí em 2026? Alguns estarão desesperados para sair em alta na Copa do Mundo, enquanto outros colocarão um fim em suas carreiras internacionais após aceitar que mais dois anos são dois anos a mais.

Então, quais veteranos da Euro 2024 continuarão e quais não poderão comparecer? A ESPN avaliou as perspectivas de 2026 de alguns dos maiores (antigos) nomes do jogo.

Após a Copa do Mundo de 2022 no Catar, que coincidiu com a transferência de Ronaldo para a Saudi Pro League pelo Al Nassr, parecia improvável que ele tentasse prolongar sua carreira internacional recorde com Portugal até a Eurocopa de 2024.

Mas aqui estamos na Alemanha e Ronaldo começou todos os jogos do time de Roberto Martinez. Ele ainda não marcou, e sua performance no empate de 0-0 nas oitavas de final contra a Eslovênia, quando teve um pênalti defendido por Jan Oblak na prorrogação antes de Portugal passar por uma disputa de pênaltis, destacou seu desespero para chegar ao fundo da rede.

Ronaldo disse depois daquele jogo que esta Euro será “sem dúvida” a última de sua carreira. Mas isso não descartou uma final de Copa do Mundo.

Embora Ronaldo não consiga mais se movimentar tão livremente como antes, e não haja como negar que os gols estão diminuindo, ele continua sendo o capitão de Portugal e líder da equipe.

Então, a única pessoa que provavelmente impedirá Ronaldo de jogar na próxima Copa do Mundo é o próprio Ronaldo. Ele ainda está marcando gols na Arábia Saudita — ele estabeleceu um novo recorde da liga de 35 gols em 2023-24 — e estará determinado a continuar, então jogar na Copa do Mundo aos 41 anos é mais uma probabilidade do que uma possibilidade.

PERSPECTIVAS PARA 2026: 4/5

Cristiano Ronaldo comemora após marcar na vitória nos pênaltis sobre a Eslovênia. Ryan Pierse – UEFA/UEFA via Getty Images

O capitão da Inglaterra e maior artilheiro de todos os tempos terá apenas 32 anos quando a Copa do Mundo chegar, mas a Euro 2024 expôs problemas crescentes no jogo de Kane.

Ele cai muito fundo e abandona sua posição de centroavante com muita frequência, não tem ritmo para escapar de seu marcador defensivo e está lutando para impactar os jogos do time de Gareth Southgate. Mas você não pode escapar do fato de que ele ainda marcou 36 gols em 32 jogos da Bundesliga em sua primeira temporada no Bayern de Munique.

Com a probabilidade cada vez maior de Southgate deixar seu cargo de técnico da Inglaterra no final do torneio, um novo técnico pode decidir planejar o futuro e recorrer a opções mais jovens, como Ivan Toney ou Ollie Watkins, ou focar em uma abordagem de ataque mais fluida, envolvendo nomes como Cole Palmer, Anthony Gordon e o ausente da Euro 2024, Marcus Rashford.

Então talvez Kane tenha trabalho a fazer para chegar à próxima Copa do Mundo, embora um novo técnico também possa preparar a seleção inglesa de forma diferente para jogar mais com os pontos fortes do capitão.

Sim, ele marcou dois gols na Euro 2024, então continua sendo uma ameaça, mas se ele conseguir entrar no avião, ele ainda será titular certo?

PERSPECTIVAS PARA 2026: 3/5

Harry Kane comemora o gol da vitória da Inglaterra contra a Eslováquia no domingo. Eddie Keogh – A FA/A FA via Getty Images

O atacante do Barcelona teve uma frustrante Euro 2024 com a Polônia, perdendo os dois primeiros jogos devido a uma lesão e depois marcando um pênalti no empate por 1 a 1 com a França, depois que os poloneses já haviam sido eliminados.

Mas, apesar da decepção na Alemanha, a reação imediata de Lewandowski à eliminação precoce da Polônia foi sugerir que ele quer continuar jogando pela seleção nacional.

Ele terá 37 anos quando a Copa do Mundo chegar, mas tem contrato com o Barcelona até o final da temporada 2025-26, então provavelmente ainda estará jogando em alto nível.

E tendo sido o talismã da Polônia pela maior parte de uma década, Lewandowski sabe que terá um lugar na equipe pelo tempo que quiser, então espere que ele esteja por perto em 2026.

PERSPECTIVAS PARA 2026: 5/5 — se a Polônia se classificar, o que está longe de ser certo.

A Polônia de Robert Lewandowski não conseguiu passar da fase de grupos da Euro 2024. Andreas Gora/Picture Alliance via Getty Images

O meio-campista belga é o último sobrevivente da chamada “geração de ouro” da Bélgica e foi o único membro do elenco dos Red Devils a sair da Euro 2024 com algum crédito após outro torneio decepcionante.

Mas o jogador do Manchester City também foi alvo de duras críticas por parte dos fãs — ele foi vaiado após ser anunciado como Jogador da Partida no empate por 0 a 0 contra a Ucrânia na fase de grupos — e parecia cada vez mais frustrado com o fardo de comandar um time que não tem mais as estrelas dos anos anteriores.

Com a incerteza sobre seu futuro no clube após uma recente admissão de que consideraria uma mudança para a Arábia Saudita quando seu contrato com o City expirar em 2025, De Bruyne parece estar pronto para encerrar sua brilhante carreira.

E ser um meio-campista de ponta a ponta no calor escaldante dos EUA e do México aos 35 anos provavelmente não será muito atraente, principalmente se a Bélgica continuar em declínio.

PERSPECTIVAS PARA 2026: 1/5

Kevin De Bruyne tem mais um torneio internacional pela frente? Qian Jun/MB Media/Getty Images

O meio-campista do Real Madrid desafiou sua idade mais uma vez ao emergir da decepcionante Eurocopa da Croácia como seu melhor jogador.

Mas pelo dramático empate de Mattia Zaccagni para a Itália, que veio oito minutos no tempo de acréscimo e garantiu um empate de 1-1 na fase de grupos que eliminou a Croácia, Modric teria sido o herói novamente. Seu gol naquele jogo — quando ele se tornou o mais velho artilheiro de uma Euro — os teria levado para as fases eliminatórias.

O ex-jogador do Tottenham ficou perturbado depois e a foto dele recebendo o prêmio de Jogador da Partida será uma imagem marcante da competição.

Mas não aposte que será a última vez que você verá Modric com a camisa da Croácia. Ele terá 40 anos na próxima Copa do Mundo, mas continua sendo um atleta incrível e ainda pode estar jogando.

PERSPECTIVAS PARA 2026: 3/5

Luka Modric parece uma figura desolada com o prêmio de Jogador da Partida na partida contra a Itália. Boris Streubel – UEFA/UEFA via Getty Images

A história de Eriksen já é notável quando você considera que ele quase perdeu a vida quando desmaiou devido a uma parada cardíaca durante o jogo da Dinamarca contra a Finlândia na Euro 2020, três anos atrás.

O fato de ele ter conseguido retornar ao futebol foi uma conquista incrível, ainda mais que ele tenha feito isso no mais alto nível pelo clube e pela seleção, com o Manchester United e a Dinamarca.

Eriksen brilhou pelos dinamarqueses durante a Euro 2024, mas sua permanência até a próxima Copa do Mundo provavelmente dependerá de quanto tempo ele pode, ou quer, prolongar sua carreira no clube.

O ex-jogador do Tottenham e da Internazionale deve deixar o United neste verão, com o interesse de clubes turcos, mas se ele fizer a escolha certa, poderá chegar à próxima Copa do Mundo.

PERSPECTIVAS PARA 2026: 3/5

Christian Eriksen marcou no empate da Dinamarca por 1 a 1 com a Eslovênia na Euro 2024. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

O capitão do Liverpool fará 33 anos na próxima semana, então, se ele ainda estiver jogando pela Holanda na Copa do Mundo, ele completará 35 anos nas últimas fases do torneio.

Basta olhar para Pepe, que continua forte por Portugal aos 41 anos, para ter a prova de que os melhores defensores podem usar sua inteligência de jogo e experiência para compensar qualquer perda de ritmo ou movimento, e o cérebro futebolístico de Van Dijk ainda estará afiado.

Mas com seu contrato em Anfield prestes a expirar no final da próxima temporada, os compromissos de Van Dijk com o clube terão grande influência na sua permanência ou não na equipe holandesa.

Poucos países trocam de técnico com tanta frequência quanto a Holanda, então há também a incerteza adicional sobre se Ronald Koeman permanecerá no cargo ou se será necessário um novo técnico para a Copa do Mundo — e se eles vão querer reconstruir ou continuar com Van Dijk.

Então, há algumas grandes questões sem resposta sobre Van Dijk, mas as probabilidades favorecem que ele ainda esteja no centro da defesa holandesa em 2026.

PERSPECTIVAS PARA 2026: 4/5

Virgil van Dijk completaria 35 anos durante a Copa do Mundo de 2026, mas ainda deve estar na seleção da Holanda. Foto de Joosep Martinson – UEFA/UEFA via Getty Images

Pepe (Portugal, 41 anos)

Pepe já é o jogador de linha mais velho em um Campeonato Europeu e se tornou o artilheiro mais velho da Liga dos Campeões da UEFA ao marcar pelo FC Porto na temporada passada. Mas será que ele conseguirá ficar tempo suficiente para se tornar o jogador de linha mais velho em uma Copa do Mundo?

Roger Milla, de Camarões, detém essa distinção por ter jogado por seu país aos 42 anos na Copa dos Estados Unidos em 1994, mas se Pepe jogar por Portugal, ele o fará aos 43 anos.

O técnico de Portugal, Roberto Martinez, elogiou a “genética” de Pepe no início do torneio e sua importância para a equipe fez com que ele jogasse em três dos quatro jogos de seu país na Alemanha, perdendo apenas a partida da fase de grupos contra a Geórgia, quando Portugal já estava classificado.

A idade pode acabar com Pepe rapidamente, mas agora parece que ele ainda pode estar jogando em 2026.

PERSPECTIVAS PARA 2026: 3/5

E embora os veteranos tenham provado que a idade não é uma barreira na Euro 2024, há outro astro envelhecido que também está jogando em um grande torneio neste verão. Então, ele ainda estará por aí em 2026?

Quando Messi levantou a Copa do Mundo no Catar, parecia o final perfeito para uma gloriosa carreira internacional, mas dois anos depois ele ainda está jogando pela Argentina na Copa América.

Após se transferir para a MLS no ano passado, após uma infeliz passagem de dois anos pelo Paris Saint-Germain, Messi foi revitalizado pelo Inter Miami CF e agora há uma perspectiva real de estender sua carreira até a próxima Copa do Mundo.

Ele se estabeleceu nos Estados Unidos e se tornou um astro no concorrido cenário esportivo, ao lado de jogadores da NBA e da NFL, então haverá uma tentação real de mirar 2026 como o canto do cisne definitivo de sua carreira.

Messi ganhou tudo em nível de clube e internacional, então por que não fazer uma turnê de despedida na Copa do Mundo?

E também tem a pequena questão de Cristiano Ronaldo estar por perto também. Se Ronaldo estiver lá, Messi também estará.

PERSPECTIVAS PARA 2026: 4/5