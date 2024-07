Ronda Rousey concorda com Dana White sobre o motivo de sua luta para evoluir como lutadora

Dado o poder das estrelas e a atenção que ela recebeu enquanto lutava, é quase impossível compreender que toda a carreira de Ronda Rousey no UFC tenha durado menos de quatro anos.

Durante esse período, Rousey lutou oito vezes, defendeu seu título do UFC seis vezes e se tornou uma das maiores estrelas da história do esporte. Rousey estava tão ocupada sendo o rosto do MMA feminino que o CEO do UFC, Dana White, acredita que isso realmente lhe custou quando chegou a hora de evoluir como lutadora.

“Enquanto ela fazia o que fazia, construindo o esporte, o UFC e as mulheres, todas essas outras mulheres estavam treinando para vencê-la”, disse White em junho. “Ela tinha assumido tanta coisa sobre seus ombros na época, que era literalmente impossível para ela continuar crescendo como lutadora durante aquele período.”

Reagindo aos comentários de White, Rousey disse que tentou carregar o esporte nas costas quando chegou ao UFC, mas também sabe que essas escolhas foram suas.

Rousey disse que disse especificamente a White que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para provar que ele estava certo depois de se tornar a catalisadora que levou as mulheres ao UFC pela primeira vez.

“Eu tinha que ser tudo para todos”, Rousey disse à CBS Sports. “Eu tinha que promover tão duro quanto treinava, e porque eu fiz isso, é por isso que chegamos onde estamos hoje. Eu não fiz isso apenas sobre mim e minhas performances e escolhendo minhas lutas, sobre quando funcionaria melhor para mim. É por isso que fomos tão bem-sucedidos. É por isso que o esporte nunca esteve tão quente. Foi por causa desse trabalho.

“Prometi a Dana que era isso que eu faria se ele acreditasse em mim, investisse em mim e me trouxesse para a empresa. Senti que se eu fizesse menos, isso me tornaria um mentiroso.”

Além de suas funções promovendo e lutando sempre que o UFC pedia, Rousey disse que também estava lidando com efeitos persistentes de concussões sofridas ao longo de sua carreira atlética. Desde que se aposentou do UFC e colocou sua carreira de wrestling profissional em espera, Rousey revelou pela primeira vez que concussões repetidas desempenharam um grande papel em sua decisão de parar de lutar.

Seu histórico de concussões também contribuiu para que Rousey nunca mencionasse o assunto após sua luta final no UFC contra Amanda Nunes em 2016, porque ela já estava planejando um futuro na WWE. Depois que as lutas e o wrestling terminaram, Rousey finalmente falou sobre seu histórico de concussões, que começou quando ela estava envolvida com natação quando criança.

“Se as concussões não fossem um problema, as coisas teriam acontecido de forma completamente diferente [in my fight career]”, disse Rousey. “Lesão neurológica cumulativa é algo sobre o qual as pessoas simplesmente não falam no MMA, que também é algo com o qual todos lidam em um ritmo diferente. Comecei a lidar com isso aos 6 anos de idade, comecei a ter concussões.”

Mesmo que ela não tivesse planos de seguir carreira no wrestling profissional depois que sua carreira no MMA acabasse, Rousey suspeita que ela provavelmente não teria enfrentado suas dificuldades enquanto ainda estivesse ativa no UFC.

“Como lutador, você não deve mostrar nenhuma fraqueza ou falar sobre coisas assim ou sobre o inevitável declínio neurológico que vem com os golpes na cabeça”, disse Rousey. “Muitas pessoas falam sobre isso como se estivessem dando desculpas ou fraqueza ou coisas assim, mas eu tenho o resto da minha vida para pensar. Você nunca sabe quando leva um golpe a mais até muitas décadas depois, mas também, eu não acho que estaria servindo ao esporte ou à divisão da maneira certa se tivesse ficado por muito tempo. Cheguei a um ponto em que sabia que poderia literalmente não levar aqueles impactos na cabeça e continuar a competir no mesmo nível.

“Isso não faz nenhum favor ao esporte. É uma má imagem do MMA feminino em geral e eu sou a representante desse esporte. Você vê isso acontecer com muitas lutadoras conforme elas envelhecem, e demora cada vez menos para machucá-las e para elas serem nocauteadas. E não são só elas perdendo lutas — são seus cérebros sendo machucados, isso vai machucá-las mais tarde em suas vidas e elas acabam ficando bêbadas ou falando mal ou estão em cadeiras de rodas e todas essas coisas. Ninguém fala sobre isso.”

Agora que ela tem sido um livro aberto sobre seu próprio histórico de concussões, Rousey espera que mais lutadoras reconheçam as dificuldades que enfrentaram com problemas semelhantes.

“Gostaria que mais pessoas [address it] porque a longevidade dos nossos lutadores está em jogo”, disse Rousey. “Quero que todos esses lutadores consigam envelhecer graciosamente e consigam segurar seus netos e não sejam mais um desses contos de advertência.”