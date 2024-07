Rory McIlroy – Keegan Bradley ‘escolha interessante’ como capitão da Ryder Cup

NORTH BERWICK, Escócia — Rory McIlroy estava jantando com o capitão da Ryder Cup europeia, Luke Donald, em Londres na noite de domingo, quando Donald lhe disse que a equipe dos EUA havia escolhido Keegan Bradley como seu novo capitão.

“Sim, definitivamente acho que é uma surpresa para todos”, disse McIlroy na quinta-feira, após registrar 5 abaixo do par 65 na rodada de abertura do Genesis Scottish Open no The Renaissance Club. “Quero dizer, é certamente um afastamento do que os EUA fizeram nos últimos anos e, você sabe, o tempo dirá se isso é uma coisa boa ou não.”

Quando McIlroy foi questionado sobre a reação na mesa no domingo, ele disse: “Acho que descrença, provavelmente. Acho que Keegan provavelmente estava descrente, em algum momento, também, mas certamente foi uma escolha interessante.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Bradley, 38, nunca foi vice-capitão na Ryder Cup. Ele competiu no evento internacional como jogador duas vezes, mais recentemente em 2014. O nativo de Vermont estudou na St. John’s University em Nova York, e praticou e jogou partidas no Bethpage Black Course em Long Island, o local das próximas partidas da Ryder Cup de 26 a 28 de setembro de 2025.

“É uma nomeação interessante”, disse McIlroy. “O capitão mais jovem desde Arnold Palmer, eu acho, era um capitão-jogador aos 34. Mas ele conhece Bethpage muito bem. Ele foi para a universidade na área. Ele é obviamente muito apaixonado pela Ryder Cup.”

McIlroy disse que a decisão surpreendente parece “bastante reacionária” como resultado da vitória dominante da equipe europeia por 16½ a 11½ sobre os EUA no Marco Simone Golf and Country Club, nos arredores de Roma, em outubro passado.

“É obviamente uma oportunidade inacreditável para Keegan e, falando apenas de um ponto de vista europeu, é muito bom ter a continuidade que tivemos ao longo dos anos, com vice-capitães se tornando capitães e, então, até mesmo [former captain] Paul McGinley se tornará um consultor estratégico para nós em Bethpage no ano que vem também”, disse McIlroy. “Só de ter esses rostos familiares na sala, acho que foi uma coisa boa para nós.”

Bradley, que foi deixado de fora do time dos EUA no ano passado em uma decisão controversa do então capitão Zach Johnson, está atualmente classificado como o nº 19 no Official World Golf Ranking. Bradley disse no início desta semana que esperava entrar para o time de 2025 por pontos, mas prometeu que não usaria a escolha do capitão em si mesmo se não se classificasse automaticamente para o time.

McIlroy, o segundo maior golfista do mundo, disse que considerou a possibilidade de ser capitão-jogador do time europeu na Ryder Cup de 2027 em Adare Manor, na Irlanda. Mas o norte-irlandês disse que não acredita que você possa fazer bem os dois trabalhos.

McIlroy sugeriu que Bradley teria que entregar o cargo de capitão a um de seus vice-capitães se ele decidisse jogar no Bethpage Black.

“Eu pensei nisso para Adare e há muito trabalho envolvido nisso”, disse McIlroy. “Eu vi o que Luke passou se preparando para Roma. Não há como você ser um capitão tão bom quanto precisa ser e estar jogando tão bem. Isso foi mencionado, e eu apenas disse: ‘De jeito nenhum.’

“Se você quer ser o melhor capitão que pode ser, você não pode jogar. E se você quer ser o melhor jogador que pode ser, você não pode ser capitão. É um ou outro. Especialmente com o quão grande a Ryder Cup se tornou e quantas coisas você tem que fazer na preparação para o evento, na semana do evento.”

No campo, McIlroy jogou bem em sua primeira rodada competitiva desde que desperdiçou uma vantagem tardia na rodada final do US Open em 16 de junho. McIlroy errou duas tacadas curtas nos três buracos finais no Pinehurst No. 2, ajudando Bryson DeChambeau a vencer seu segundo grande campeonato por uma tacada.

McIlroy ficou empatado em terceiro após a primeira onda de quinta-feira, uma tacada atrás dos co-líderes do clube, Maximillian Kieffer, da Alemanha, e Haotong Li, da China.

O grupo de McIlroy começou nos últimos nove buracos, e ele fez a curva com 1 abaixo do par 34. Então ele fez um birdie no primeiro, fez uma tacada de eagle de fora do green no par 5 do terceiro buraco e fez outro birdie de 10 pés no quarto buraco.

Os putts de birdie de McIlroy nos buracos 5, 6 e 9 falharam por pouco.

“Meu jogo tem se sentido muito bem nos treinos nos últimos 10 dias ou mais desde que peguei os tacos de volta”, disse McIlroy. “Obviamente, da última vez que joguei, joguei bem. Não obtive o resultado que queria, mas ainda tenho muita confiança no meu jogo. Sim, meio que retomei de onde parei.”

Este é o aquecimento final de McIlroy antes do Open Championship da próxima semana no Royal Troon Golf Course em Troon, Escócia, o último major da temporada, onde ele tentará encerrar sua seca de quase 10 anos sem uma vitória nos quatro grandes torneios.

“[I’m] apenas me familiarizando com o golfe links novamente”, disse McIlroy. “É a primeira vez que jogo em um campo links desde [the Open Championship] ano passado, eu acho. Voltando a como o vento se sente. Como o taco se sente através do gramado, todas essas coisas. Então é por isso que obviamente eu queria jogar esta semana. É uma boa reintrodução ao golfe links, mas obviamente com uma grande oportunidade de ganhar outra oportunidade também.”