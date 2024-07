Rory McIlroy se reagrupa após perder o corte do Open, mira novos objetivos

TROON, Escócia — Rory McIlroy teve tempo de sobra para aceitar que um 10º ano consecutivo passaria sem que ele ganhasse um major. Agora ele tem que esperar 265 dias pelo próximo, quando ouve o titular do Augusta National dizer: “Fore, por favor. Rory McIlroy dirigindo.”

A realização veio no quarto buraco da segunda rodada. Ele precisava de uma boa largada para passar o corte, talvez voltar ao Open Championship. O que ele conseguiu foi um triplo bogey.

“Vinte e dois buracos no evento e estou pensando para onde vou nas férias na semana que vem”, disse McIlroy após rodadas de 78-75 e perdeu o corte por cinco tacadas.

Não importa o que ele tinha em mente para as férias, seu próximo pensamento foi como salvar outra temporada que não incluiria um troféu dos quatro maiores eventos.

Este foi um ano mais difícil do que a maioria por causa do grande evento anterior.

Ele tinha uma vantagem de duas tacadas no back nine do US Open. Ele estava muito no controle até perder uma tacada de 30 polegadas no buraco 16 e depois ficar para trás quando perdeu uma tacada de par de dentro de 4 pés no último buraco.

McIlroy ficou tão perturbado que saiu de Pinehurst, desistiu do torneio seguinte e passou alguns dias em Manhattan tentando organizar seus pensamentos.

Isso me fez lembrar da famosa frase de McIlroy, depois do US Open de 2023 — outra oportunidade que ele deixou escapar —: “Eu passaria por 100 domingos como este para ganhar outro grande campeonato”.

O que ele achou de Troon?

“Prefiro ter um domingo decepcionante do que voltar para casa na sexta-feira”, disse ele.

Uma lição do US Open foi lembrar a si mesmo que ele é um jogador muito bom que conquistou mais do que imaginava quando se tornou profissional em 2007, aos 18 anos. Ele tem quatro majors e 26 títulos no PGA Tour, além de três títulos da FedEx Cup.

“Não é como se jogássemos apenas quatro eventos por ano”, disse McIlroy. “Jogamos cerca de 25. Então ainda há algumas coisas para jogar. Obviamente, os majors vieram e se foram.”

O próximo desafio de McIlroy são as Olimpíadas, e isso levanta a questão de até que ponto uma medalha de ouro poderia preencher o vazio de tantos troféus de prata que ele deixou para trás neste ano.

O golfe é relativamente novo no programa olímpico, tendo retornado em 2016 no Rio de Janeiro. McIlroy pulou aqueles Jogos de Verão, ainda dividido e ligeiramente irritado sobre um golfista da Irlanda do Norte ter que escolher entre as bandeiras do Reino Unido ou da Irlanda.

Ele jogou em Tóquio como um golfista irlandês e perdeu em um playoff de sete homens pelo bronze. “Nunca tentei tanto na minha vida terminar em terceiro”, disse ele.

McIlroy disse que uma medalha de ouro pode parecer um padrão ouro daqui a alguns anos, assim como aconteceu no tênis. Por enquanto, é tudo o que ele tem.

“E então, novamente, estou na disputa para tentar ganhar os dois títulos em ambos os lados do Atlântico”, disse McIlroy, referindo-se à FedEx Cup no PGA Tour e à Race to Dubai no European Tour. McIlroy está em 3º lugar na FedEx Cup e lidera na Europa. “Ainda há algumas coisas para jogar até o final do ano.”

Realmente não há outra escolha a não ser seguir em frente, desde que isso inclua olhar para o início do Masters.

Tiger Woods passou 11 anos sem se formar, mas isso foi fácil de explicar. Sua vida pessoal implodiu após uma admissão chocante de casos extraconjugais, seguida por mais ferimentos nas pernas, quatro cirurgias nas costas, a medicação para dor que levou a uma prisão embaraçosa por dirigir sob efeito de álcool e idade avançada.

McIlroy tinha 25 anos quando ganhou seu último major. Ele perdeu um major por causa de uma lesão no tornozelo por jogar futebol com amigos.

Se ele teve um desempenho abaixo do esperado na última década, é mais do que não vencer; é um jogador desse talento tendo tão poucas chances de vencer. Houve Pinehurst e Los Angeles nos últimos dois US Open. Houve Carnoustie no Open Championship de 2018. E houve St. Andrews em 2022, quando ele deu dois putts em todos os greens e fechou com 70.

McIlroy tem 35 anos. Se ele parece mais velho, é porque este é seu 17º ano em turnê. Isso é muito tecido cicatricial que se acumula ao longo do tempo. Perder acontece com muito mais frequência do que ganhar em um esporte como este.

Apenas cinco jogadores na história dos grandes campeonatos ficaram 11 anos sem disputar nenhum deles: Woods, Ben Crenshaw, Hale Irwin, Julius Boros e Henry Cotton.