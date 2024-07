Rose Namajunas domina Tracy Cortez e quer disputar o título do UFC em seguida

Rose Namajunas usou golpes e grappling superiores para anular uma investida vigorosa de Tracy Cortez e garantir uma decisão unânime na noite de sábado no evento principal do UFC Fight Night, na lotada Ball Arena em Denver, Colorado.

Foi um jogo em casa para a peso-mosca número 6 do UFC, Namajunas (14-6 MMA, 11-5 UFC), que residiu em Denver na última década, e a ex-duas vezes campeã peso-palha dominou em todas as facetas contra Cortez. As partes iniciais da luta viram Namajunas usar sua trocação superior para derrotar Cortez enquanto seu grappling dominou os rounds do meio.

Com resultados de 49-46, 49-46 e 48-47, Namajunas conquistou sua segunda vitória consecutiva após perder sua estreia no peso mosca contra Manon Fiorot em 2023.

“Sou o primeiro campeão do UFC do Colorado, então quero levar esse cinturão para casa”, disse Namajunas após a vitória. “Ou isso ou um BMF feminino [title fight].”

Com a campeã peso mosca Alexa Grasso e Valentina Shevchenko programadas para lutar no final deste ano e Fiorot provavelmente a próxima na fila, Namajunas pode estar a uma ou duas lutas de distância de uma oportunidade de título. Mas parece que “Thug Rose” está encontrando seu lugar em uma nova divisão e pode estar de volta à disputa por uma oportunidade de título mais cedo do que tarde.

Cortez, que estava originalmente programado para enfrentar Miranda Maverick na semana seguinte, aceitou a tarefa com menos de três semanas de antecedência, depois que Maycee Barber foi forçada a sair devido a problemas de saúde recorrentes.

Foi um grande passo à frente na competição para Cortez (11-2 MMA, 5-1 UFC), e Namajunas mostrou a ela que há níveis no jogo de luta. Cortez entrou como a peso-mosca número 11 do UFC e sofreu sua primeira derrota desde que perdeu sua estreia profissional em 2017.

Namajunas usou chutes na panturrilha no início e demonstrou sua excepcional habilidade de ataque, conectando um jab afiado e vários golpes de direita nos primeiros momentos da luta. Um gancho de esquerda de Namajunas depositou Cortez na lona, ​​arrancando um cílio no processo. Namajunas a seguiu até o tatame em busca do final, mas pensou melhor, trazendo a luta de volta para os pés pelo resto do round.

Cortez fez alguns ajustes no segundo round para evitar ser pega limpa pelo golpe superior de Namajunas. No entanto, ela lutou para rastrear Namajunas e colocar seu wrestling para funcionar. Enquanto Cortez era considerada a melhor lutadora, a situação virou quando Namajunas garantiu uma queda tardia nos segundos finais do round e deu o tom para o que aconteceria nos próximos dois rounds.

Sentindo que a luta estava fugindo do seu controle, Cortez perseguiu agressivamente a ex-campeã, mas foi parada por uma queda de Namajunas. A partir daí, Namajunas demonstrou controle superior excepcional, negando a Cortez a oportunidade de se levantar durante a maior parte do round. Quando Cortez finalmente conseguiu se levantar, Namajunas acertou um chute frontal em seu rosto no final do round.

Namajunas continuou a controlar a luta onde quer que ela decidisse levá-la, arrastando Cortez para o chão com seu wrestling ofensivo no quarto round e encerrando a luta com seu pedigree de trocação controlando a ação.