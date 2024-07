Rose Namajunas: ‘Possível’ pular a linha para a disputa pelo título dos moscas com vitória no UFC Denver

Rose Namajunas está esperançosa de que uma vitória no evento principal em sua cidade natal possa garantir uma chance pelo título dos pesos mosca.

Namajunas enfrenta Tracy Cortez na luta principal do UFC Denver neste sábado na Ball Arena. Com a campeã peso-mosca Alexa Grasso esperada para defender o título no UFC 306 em setembro, o UFC não anunciou oficialmente se Valentina Shevchenko será a desafiante ou se Grasso enfrentará uma lutadora diferente.

Se Namajunas conseguir garantir uma vitória, ela acredita que há uma possibilidade de entrar em campo para tentar se tornar a segunda campeã feminina de duas divisões do UFC.

“Tudo é possível, mas eu acho que é possível”, disse Namajunas em A hora do MMA. “É obviamente isso que estou esperando e pelo que estou torcendo, orando, mas é tudo sobre o plano de Deus e o que ele tem reservado para mim.”

Namajunas tem um histórico de 1-1 na categoria até 125 libras desde que saiu do peso-palha — divisão na qual conquistou o título mundial em duas ocasiões distintas.

Ela enfrentará Cortez, que substitui Maycee Barber em seu primeiro evento principal e entra na luta com uma sequência de 11 vitórias, incluindo um impressionante início de 5-0 em sua passagem pelo UFC.

Apesar de Cortez estar abaixo de Barber, Namajunas entende que terá muito trabalho neste sábado.

“Acho que ela tem ótimas habilidades”, disse Namajunas. “O wrestling dela é muito bom. Acho que a trocação dela está melhorando desde a última luta ou algo assim, e já faz um tempo que não a vemos, então presumo que ela também melhorou desde então.

“Então, acho que o plano de jogo é praticamente a mesma coisa para mim, só acho que Tracy gosta mais de agarrar do que Maycee. Acho que Macy gosta mais de clinchar. Então é meio que fazer esses ajustes e coisas assim. Mas sim, se Tracy fosse um pouco mais ativa, eu diria que ela estaria mais acima no ranking, então, pelas habilidades dela, estou muito impressionado. Acho que ela é muito durona, ela não desiste, então essas são as coisas para as quais me preparei.”