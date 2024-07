Rose Namajunas quer luta de título dos sonhos na Lituânia e flerta com possibilidade de título ‘BMF’

Rose Namajunas lutou em muitas disputas de título do UFC, mas nenhuma se compara à chance de competir pelo ouro em sua terra natal.

“Thug Rose” conquistou sua segunda vitória consecutiva nas 125 libras no sábado no evento principal do UFC Denver, exibindo as habilidades que a tornaram uma bicampeã peso-palha ao vencer uma decisão convincente sobre Tracy Cortez. Foi a primeira derrota de Cortez dentro do octógono e mais uma prova de que Namajunas é uma ameaça de duas divisões.

Falando com a equipe da ESPN após o show, Namajunas descreveu seu cenário ideal de como ela gostaria que sua chance pelo título dos pesos mosca fosse garantida.

“Eu tive essa visão, quero lutar na Lituânia um dia”, disse Namajunas, referindo-se ao país de origem de seus pais. “Traga o UFC para a Lituânia, e eu adoraria revanche com Manon [Fiorot] ou qualquer um pelo cinturão, tanto faz. Esse é meu sonho se tornando realidade, mas qualquer coisa que o UFC tenha em mente, eu também estou tranquilo.”

Questionada sobre o quão perto ela se sente de uma disputa pelo título, Namajunas respondeu: “Estou pronta quando quiser”.

Namajunas também falou com repórteres na coletiva de imprensa pós-luta da noite, onde foi questionada sobre participar da primeira luta pelo título feminino “BMF”. Ela mesma mencionou a possibilidade durante a entrevista no octógono após a vitória de sábado, comentando mais tarde que era mais uma piada do que qualquer coisa.

“Não sei, eu estava só brincando na verdade”, disse Namajunas. “Mas eu conheço Joanna [Jedrzejczyk] diz que voltaria para um BMF feminino, então seria só por diversão. Eu a amo. Não sei, acho que eu estava só brincando. Não sei o que eu estava pensando.”

Namajunas e Jedrzejczyk lutaram duas vezes anteriormente, com Namajunas vencendo ambos os encontros de campeonato. Jedrzejczyk se aposentou em 2022 e foi introduzido no Hall da Fama do UFC em 2024.

Há uma lutadora ativa com quem Namajunas também teve uma memorável série de duas lutas, a ex-campeã peso-palha Jessica Andrade. Andrade nocauteou Namajunas com um violento slam no primeiro encontro, então Namajunas obteve uma vitória por decisão dividida na revanche.

Namajunas também vê Andrade como uma potencial candidata ao BMF, embora seu foco ainda seja se tornar uma campeã indiscutível em uma segunda categoria de peso.

“Essa é a única coisa, eu lutaria com ela talvez por outro cinturão, e você dizendo isso é tipo, ‘eh’”, disse Namajunas. “Mas eu quero o cinturão de verdade, então isso é interessante.”