Rose Namajunas relata momento viral em que arrancou os cílios de Tracy Cortez do rosto: ‘Isso é clássico’

Rose Namajunas conseguiu mais do que alguns nocautes durante sua carreira, mas arrancar alguns cílios postiços do rosto de sua oponente foi definitivamente uma novidade.

No último sábado, Namajunas conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Tracy Cortez no evento principal do UFC Denver, mas talvez o momento mais memorável tenha acontecido no início da luta, quando o ex-campeão peso-palha acertou um soco forte no rosto. O golpe acertou com tanto impacto que os cílios postiços de Cortez voaram para o ar, o que foi capturado em uma série de fotos e vídeos virais no evento.

“Isso é loucura”, disse Namajunas sobre o momento na segunda-feira A hora do MMA. “Notei que algo estava errado com o olho dela. A câmera literalmente capturou isso [flying off her face]. Você não pode inventar essas coisas. Deus tem senso de humor. Isso é coisa clássica. Abençoada seja.”

Do ponto de vista da segurança, usar cílios postiços no octógono pode ser uma preocupação, especialmente se eles caírem no olho do lutador.

Neste caso, os cílios postiços simplesmente foram arrancados do rosto de Cortez, mas Namajunas admite que nunca pensaria em usar algo assim dentro da jaula.

“Essa é a única coisa que sempre fui [cognizant about]”, disse Namajunas. “Eu tive ferimentos nos olhos, então é algo que eu sempre estou checando meus olhos rotineiramente. Essa é a única coisa com o jogo de luta, dentes, olhos e o nariz também.”

Durante sua carreira, Namajunas disse que nunca teve muito interesse em usar algo como cílios postiços, mesmo para sessões de fotos organizadas pelo UFC.

Namajunas citou especificamente conversas anteriores que teve com Suzy Friton, uma figurinista e maquiadora do UFC que infelizmente faleceu em 2021, sobre esse mesmo assunto.

“Eu nem uso cílios postiços, ponto final”, disse Namajunas. “Então descanse em paz, Suzy, ela sempre fez minha maquiagem muito bem, mas ela sempre tentava me fazer usar [eyelashes]. Ela sempre dizia, ‘Você tem que usar esses cílios’, e eu, ‘Garota, eu não consigo fazer isso. Eu sei que fica bonito ou algo assim, mas me deixa tão cansada.’ Minhas pálpebras fecham quando uso essas coisas. Não, eu não vou fazer isso.

“Essa foi a batalha entre mim e ela por um longo tempo. Descanse em paz. Eu nunca faria isso.”

Sobre a decisão de Cortez de usar cílios postiços, Namajunas brincou que ela pode ter que continuar com a tradição agora que esse momento da briga aconteceu.

“É uma coisa agora”, disse Namajunas. “Estou curioso para ver. É perigoso, eu não recomendaria que ela usasse, mas é quase como se você não tivesse que usá-los 1721081302?”

Quanto ao seu desempenho real no UFC Denver, Namajunas estava bastante satisfeita, mas ainda reconheceu algumas áreas nas quais poderia ter melhorado.

No geral, não houve nenhuma reclamação dela, já que Namajunas dominou a maior parte da luta antes de vencer por decisão confortável nos placares dos juízes.

“Há certas coisas que obviamente sei que poderia fazer melhor e sei que vou continuar melhorando, mas fiquei muito feliz”, disse Namajunas. “Porque fiquei um pouco chateado na minha última luta, mesmo tendo vencido, eu simplesmente não tinha velocidade, estava lidando com algumas lesões, então fiquei um pouco frustrado porque senti que realmente tinha trabalhado em um monte de coisas que não consegui mostrar. Senti que consegui fazer isso dessa vez. Obviamente, eu queria o final. Senti que pulei em cima dela e a ajudei a se recuperar. Sinto que poderia ter terminado na primeira e meio que desperdicei essa oportunidade. Então eu diria, depois de assistir novamente, que poderia ter sido um pouco mais ativo no final.

“Há coisas para melhorar. É por isso que, indo para a luta, meu plano não era lutar tanto. Só se ela estivesse tentando lutar comigo, para inverter a posição ou apenas mostrar a ela um rápido flash de luta livre, mas foi tão bem-sucedido que eu fiquei tipo, ‘OK’. Foi muito útil. Acho que realmente vou me concentrar em ser capaz de fazer isso enquanto ainda mantenho o mesmo pop e velocidade que tive no primeiro round, mas nos rounds posteriores.”