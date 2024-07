Rose Namajunas supera Tracy Cortez nos golpes e no grapple para vencer o evento principal do UFC Denver

Rose Namajunas continuou a provar que é uma ameaça na divisão peso-mosca com outra performance completa para derrotar Tracy Cortez no evento principal do UFC Denver.

Foi outra exibição impressionante para a ex-peso-palha, pois ela dominou amplamente as trocas de golpes e grapplings durante a luta. O melhor momento de Namajunas veio no início da luta, quando ela derrubou Cortez na lona no round de abertura, mas ela não conseguiu finalizar e não encontrou outra abertura como aquela pelo resto da luta.

Ainda assim, Namajunas mostrou todas as suas habilidades com os juízes dando a ela a vitória por decisão unânime, com os placares marcando 49-46, 49-46 e 48-47 a seu favor.

“Eu sabia que ela seria muito dura”, disse Namajunas sobre Cortez. “Acho que eu deveria ter deixado ela se levantar [after the knockdown] mas ela era boa em pegar a guarda. Eu sabia que o wrestling dela era muito bom. Eu estava hesitante em lutar muito, mas eu continuei me sentindo bem-sucedido ali. Eu simplesmente continuei indo para isso.”

Velocidade foi a diferença para Namajunas no começo da luta, enquanto ela continuava lançando socos diretos em Cortez, que não estava empregando muito movimento de cabeça em sua defesa. Um jab duro continuou valendo a pena com Namajunas apenas escolhendo e selecionando seus golpes até que ela lançou o mesmo soco seguido por um gancho atrás dele que derrubou Cortez no chão no round de abertura.

Namajunas a seguiu até a lona, ​​mas quando percebeu que o resultado final não aconteceria, a bicampeã peso-palha imediatamente se levantou.

No reinício do segundo round, Cortez finalmente encontrou um pouco mais de ritmo com seus golpes, o que também lhe permitiu armar uma tentativa de queda, mas ela perdeu a posição bem rápido quando as lutadoras se levantaram novamente. Embora Namajunas não tenha sido tão eficaz com as mãos, ela ainda conectou as melhores combinações e até conseguiu uma queda habilidosa.

Namajunas continuou a recorrer ao grappling para mostrar sua superioridade sobre Cortez em todas as facetas do jogo. Ela manteve o controle, avançando para montar e então pegando as costas quando Cortez tentou se soltar. No entanto, a partir daí, Namajunas não foi capaz de causar muito dano ou arrancar uma submissão. Ainda assim, Namajunas ampliou a lacuna no que estava se tornando uma noite desmoralizante para Cortez.

Conforme a luta avançava para os dois rounds finais, Namajunas escolhia seus momentos ficando do lado de fora e lançando ataques de longa distância ou ameaçando continuamente com a queda. Mesmo nos momentos em que Cortez saiu primeiro nas trocas de golpes, ela continuou ficando aquém com seus socos.

Apesar de insistir em seu canto para que ela tentasse tudo, Cortez não conseguiu causar dano suficiente para machucar Namajunas, que continuou circulando com movimentos rápidos e defesa sólida até o último sinal soar.

No geral, Namajunas continuou a se aclimatar a uma nova divisão com duas vitórias consecutivas no evento principal no peso mosca, enquanto continua a subir no ranking. Como ex-campeã do UFC, Namajunas obviamente adoraria adicionar outro título à sua coleção… mesmo que talvez seja um novo cinturão que o UFC crie para as mulheres.

“Me dê o cinto, eu quero”, disse Namajunas. “Talvez um ‘BMF’ feminino, não sei.”