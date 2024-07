Rose Namajunas vs. Tracy Cortez vídeo completo da luta com os melhores momentos

Assista ao vídeo completo da luta entre Rose Namajunas e Tracy Cortez, com os melhores momentos do evento principal do UFC Denver no sábado à noite, cortesia de vários veículos de comunicação.

As candidatas peso-mosca foram as principais atrações do evento de sábado na Ball Arena em Denver, com ambas as lutadoras tendo muito em jogo. Namajunas, duas vezes campeã peso-palha, buscava se estabelecer ainda mais como candidata em 125 libras; Cortez, invicta em cinco aparições no UFC, buscava a maior vitória de sua jovem carreira.

Por cinco rounds, a mais experiente Namajunas controlou boa parte da ação, superando Cortez em golpes de longa distância e levando a melhor sobre ela no grappling. Cortez fez um esforço vigoroso ao se livrar de problemas iniciais e autorizou uma investida tardia nos rounds 4 e 5 que provou ser muito pouco, muito tarde quando chegou aos juízes.

Todos os três juízes pontuaram a disputa a favor de Namajunas.

Veja abaixo os destaques do evento principal do UFC Denver.