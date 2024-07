Roseanne Barr diz aos odiadores para recuarem Ingrid Andress após o desastre do hino

Parece que toda a internet está mergulhando Ingrid Andressa depois de sua desastrosa interpretação do Hino Nacional, mas uma pessoa ainda está ao seu lado… Roseanne Barr .

Como você sabe… Ingrid estava implacavelmente torrado Segunda-feira para sua apresentação de hino no MLB All-Star Home Run Derby, um incidente que tomou um tom mais sério na terça-feira, quando a cantora revelou que estava bêbado na hora e iria para a reabilitação.

Mesmo antes dessa revelação, Roseanne apoiou Ingrid, dizendo ao TMZ que as pessoas precisavam recuar… porque ela diz que aquela música em particular é a “mais difícil do mundo” de tocar… e RB realmente nos diz que ela acha que o país cantor se saiu bem.