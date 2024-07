Rudy Giuliani expulso em Nova York por fraude eleitoral em 2020

O ex-prefeito de Nova York foi cassado pela Ordem dos Advogados do Estado, depois de ter sido suspenso por fazer “declarações comprovadamente falsas e enganosas” sobre as eleições presidenciais de 2020.

Quando a Ordem dos Advogados do Estado suspendeu a licença de Giuliani, determinou que as suas ações representavam “uma ameaça imediata” ao público e que ele também tinha “inflamado diretamente” as tensões que levaram à insurreição de 6 de janeiro.