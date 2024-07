Rumores de gravidez de Cardi B aumentam com a estranha negação de traição de Offset

Foi aqui que o problema começou – um blog do IG postou uma foto na terça à noite de Offset relaxando em um cassino com uma mulher que alegou ser uma ex-namorada. Na verdade, Offset apareceu nos comentários para negar qualquer negócio sujo, mas sua escolha de palavras gerou séria confusão.

Offset respondeu com raiva: “As pessoas realmente precisam fazer pesquisas… Estou em um lugar público jogando em um cassino com uma mulher casada e grávida de 8 meses, wtf, parece que estou lá fora traindo SMD publicamente !!!

Muitas pessoas – incluindo a equipe do ‘Breakfast Club’ – especularam que Offset estava dizendo que ele não estaria trapaceando quando ELE tem uma mulher grávida de 8 meses em casa… ou seja, Cardi.

No entanto, um representante de Cardi B disse ao TMZ… Offset NÃO está se referindo a Cardi quando mencionou a gravidez. Em vez disso, ele estava se referindo à mulher com quem estava na foto. Disseram-nos que ELA está grávida de 8 meses do bebê de sua viúva.