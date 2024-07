Russell Westbrook se juntará aos Nuggets após a troca Clippers-Jazz, dizem fontes

Os Clippers e o Jazz chegaram a um acordo de assinatura e troca envolvendo Russell Westbrook, que deve se juntar aos Nuggets depois que Utah dispensar o ex-MVP e comprar o restante de seu contrato, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Os Clippers receberão o armador Kris Dunn do Jazz por Westbrook, uma troca de escolha de segunda rodada do draft e dinheiro, disseram fontes a Wojnarowski.

Westbrook, vindo de uma temporada 2023-24 na qual teve uma média de 11,1 pontos por jogo (a menor da carreira) pelos Clippers, deve passar pelas dispensas antes de se juntar aos Nuggets, de acordo com fontes.

Fontes da liga disseram à ESPN que os Nuggets estavam interessados ​​em adicionar Westbrook se ele fosse dispensado. Os Nuggets podem usar um armador reserva veterano que pode fornecer energia e defender depois que Kentavious Caldwell-Pope e Reggie Jackson saíram na agência livre.

“Acho que precisamos de ajuda na quadra de defesa”, disse o gerente geral do Nuggets, Calvin Booth, à Altitude TV na terça-feira. “Vamos tentar continuar a identificar isso e pesquisar o mercado. Temos uma vaga no elenco restante e acho que se pudermos adicionar um guarda de alto nível, ficaremos felizes com isso.”

Westbrook optou por assinar seu contrato de US$ 4 milhões no mês passado, mas o presidente de operações de basquete dos Clippers, Lawrence Frank, conversou recentemente com o agente de Westbrook para encontrar a opção certa para o nove vezes All-Star depois que Paul George foi para o Philadelphia 76ers como agente livre.

Frank enfatizou que os Clippers têm “grande respeito” por Westbrook, a quem ele se referiu como um “jogador incrível, um jogador do Hall da Fama”.

Westbrook entrou na temporada passada como armador titular dos Clippers. Mas LA trocou por James Harden, e Westbrook mudou para um papel de sexto homem logo depois e os Clippers prosseguiram para uma corrida de 26-5 durante sua melhor sequência.

Westbrook também teve médias baixas de 4,5 assistências e 22,5 minutos por jogo. Mas o favorito dos fãs fez algumas das melhores defesas individuais de sua carreira, ficando em quarto lugar na porcentagem de field goal permitida como o defensor contestador entre os jogadores que contestaram mais de 300 chutes na temporada passada, de acordo com o rastreamento do Second Spectrum.

Westbrook frequentemente era pareado com George, seu antigo companheiro de equipe e amigo do Thunder, juntos na quadra. Os Clippers agora estão avançando com Kawhi Leonard e Harden enquanto adicionam jogadores de mentalidade defensiva como Dunn, Derrick Jones Jr. e Nicolas Batum na agência livre.

Os Clippers e Dunn concordaram com um acordo de três anos e US$ 17 milhões com uma opção de equipe no terceiro ano, disseram fontes a Wojnarowski. Ele teve média de 5,4 pontos, 3,8 assistências e 1,0 roubos de bola, enquanto arremessou 36,9% da linha de 3 pontos em 66 jogos — seu maior número desde sua temporada de novato em 2016-17.

Dunn também ficou em sexto lugar em deflexões por 36 minutos entre jogadores que jogaram pelo menos 1.000 minutos, de acordo com pesquisa da ESPN Stats & Information. Os Clippers miraram no Dunn de mentalidade defensiva no início da agência livre.