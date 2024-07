Russell Wilson, do Steelers, fica de fora novamente com problema na panturrilha

PITTSBURGH — Pelo segundo dia consecutivo, a participação do Sr. Unlimited foi muito limitada no campo de treinamento do Pittsburgh Steelers.

O técnico Mike Tomlin optou por deixar o quarterback Russell Wilson de fora novamente por excesso de cautela após a lesão na panturrilha do quarterback durante o teste de condicionamento do time na tarde de quarta-feira.

“Estávamos fazendo uma coisa de empurrar trenó e apenas ajustamos um pouco”, disse Wilson. “… Foi a quarta, quinta vez que fizemos o empurrar trenó, eu senti uma coisinha. … Eu me sinto bem. Não é nada para entrar em pânico ou se preocupar.”

Wilson usou um boné de beisebol e tênis no segundo treino do campo de treinamento dos Steelers. Ele não participou de treinos individuais ou em equipe. Ele fez arremessos leves com os quarterbacks durante os aquecimentos e jogou uma bola de futebol com os companheiros de equipe entre os treinos.

“O lado bom é que estou fazendo muitas repetições mentais e jogando coisas na lateral e no pós-treino [work]disse Wilson. Embora Wilson não tivesse um cronograma para seu retorno, ele disse que se fosse um dia de jogo, ele poderia jogar. Ao deixar Wilson sentado, Tomlin disse ao quarterback que ele estava lhe dando um pouco de “miséria de curto prazo”.

“Quero voltar hoje, ontem”, disse Wilson. “Mas o treinador está tipo, escute, temos tempo e ainda estamos, e eu tenho muitas repetições na offseason, então não estamos apenas tentando apressar.

“Eu odeio não praticar. [Tomlin] estava rindo. Ele disse, ‘Eu gosto disso. Você tem que esperar um segundo.’ E tudo isso. Então foi engraçado. Eu acho que o treinador e os treinadores estão sendo super cuidadosos, só para que nada piore ou nada aconteça.”

Na ausência de Wilson, o quarterback Justin Fields continuou a trabalhar no time principal e mostrou uma forte conexão com os wide receivers George Pickens e Calvin Austin, junto com o tight end Pat Freiermuth. Durante o trabalho 7 contra 7, Fields desobstruiu um passe profundo para Pickens, e o receiver saltou para pegá-lo e fazer uma recepção espetacular sobre os cornerbacks Joey Porter Jr. e Donte Jackson.

“Há algumas jogadas realmente ótimas, e há jogadas às quais ele responde, e isso e aquilo”, disse Wilson sobre Fields. “Então essa é a parte do treino, e ele está fazendo um bom trabalho. Ele é um competidor realmente bom. Ele processa bem, e ele é um jovem talento tremendo, com certeza.”

Tomlin destacou o quarterback reserva Kyle Allen como outro beneficiário da ausência de Wilson. Trabalhando com o segundo time, Allen foi 2-para-2 no exercício de sete arremessos do time, conectando-se com o tight end MyCole Pruitt e o novato wide receiver Roman Wilson para touchdowns.

“Eu estava realmente animado com Kyle Allen hoje, cara, recebendo um trabalho elevado como consequência da lesão de Russ”, disse Tomlin. “Uma oportunidade muito boa para ele hoje. Eu achei que ele fez algumas coisas legais.”