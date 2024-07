Ryan Day: Buckeyes abraçam o hype, precisam bloquear o “barulho”

INDIANÁPOLIS — O técnico do Ohio State, Ryan Day, disse na terça-feira que seu talentoso time está abraçando todas as expectativas e pressões rumo a uma temporada crucial. Mas Day acrescentou que o talento sozinho não dará aos Buckeyes seu primeiro campeonato nacional em uma década.

“Todos nós sabemos que há muito barulho e muito entusiasmo em torno deste time”, disse Day durante os dias de mídia do Big Ten. “E o que não podemos fazer é deixar que essas distrações tirem nosso foco do que precisamos fazer dia após dia. Sabemos que será uma longa temporada. … Mas estamos muito, muito animados com nossos rapazes. Temos grande experiência naquele vestiário e alguns grandes talentos, mas será preciso mais do que talento.”

Ohio State tem 56-8 com Day como treinador principal. Os Buckeyes, no entanto, também perderam três jogos seguidos para o rival Michigan e não ganham o título da conferência Big Ten desde 2020. Após uma vitória de 30-24 sobre os Buckeyes na temporada passada, os Wolverines venceram o campeonato nacional, e Ohio State perdeu o playoff.

“Sempre que você está no Ohio State, sabemos que você terá expectativas. Sempre haverá conversa. Sempre haverá barulho”, disse Day. “É nosso trabalho bloquear todas essas coisas e focar apenas no que realmente importa. … Nossos caras sabem qual é a expectativa. … Não vamos fugir disso. Queremos vencer o jogo da rivalidade [Michigan]… ganhar este campeonato Big Ten, ganhar um campeonato nacional.”

Os Buckeyes entram nesta temporada como os favoritos para vencer o Big Ten e retornar aos playoffs. Ohio State está lotado de All-Americans da pré-temporada, incluindo o wide receiver Emeka Egbuka, o defensive lineman Tyleik Williams, o running back Quinshon Judkins e o safety Caleb Downs, o atual Defensive Freshman of the Year da SEC, que foi transferido do Alabama para Ohio State durante a offseason.

“Toda vez que eu entro em uma temporada no Ohio State… você espera ganhar todos os jogos”, disse Day. “É exatamente isso. E se você não acha que é o caso, tente perder um jogo no Ohio State. Espera-se que você ganhe todos eles. Então isso não é novidade. Nós abraçamos isso.”