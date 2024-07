Ryan Garcia é acusado de vandalismo após prisão em junho

Ryan Garcia foi acusado de uma acusação de vandalismo após ser preso no Waldorf-Astoria Hotel em Beverly Hills em 8 de junho.

As acusações foram apresentadas contra o boxeador na quinta-feira, juntamente com uma declaração do promotor público do Condado de Los Angeles, George Gascón, abordando o comportamento de Garcia.

“Embora estejamos gratos por nenhum ferimento ter sido relatado neste incidente, o comportamento imprudente que danifica a propriedade mostra um desrespeito flagrante e inaceitável pela segurança e paz de nossa comunidade”, disse Gascón. “Nosso escritório trabalhará para garantir que o indivíduo responsável seja responsabilizado.”

A acusação contra Garcia é uma contravenção por “vandalismo de US$ 400 ou mais em danos ou destruição de propriedade” e “é ainda alegado que o valor da desfiguração, dano e destruição foi de US$ 400 ou mais”.

Se condenado, Garcia pode pegar até um ano de prisão, além de multas.

Sua próxima aparição no tribunal está marcada para 7 de agosto, no tribunal do aeroporto de Los Angeles.

Após sua prisão inicial, o Departamento de Polícia de Beverly Hills divulgou uma declaração sobre a ligação recebida do hotel que levou à detenção de Garcia.

“Em 8 de junho de 2024, aproximadamente às 17h15, o Departamento de Polícia de Beverly Hills respondeu a 9850 Wilshire Blvd. (Waldorf Astoria) para uma chamada de serviço de ‘pessoa embriagada’”, disse a polícia de Beverly Hills em junho. “Durante a investigação, a pessoa embriagada foi identificada como Ryan Garcia. Após obter declarações da gerência do hotel, foi determinado que o Sr. Garcia era um hóspede registrado do hotel e havia causado danos a um quarto de hóspedes e ao corredor do hotel. A gerência do hotel solicitou a prisão do Sr. Garcia por danos materiais.

“Ryan Garcia, um jovem de 25 anos de Porter Ranch, Califórnia, foi preso por PC 594(b)(1) – Vandalismo criminoso e transportado pelo Corpo de Bombeiros de Beverly Hills para um hospital local para atendimento médico.”

No final das contas, Garcia foi acusado de vandalismo, em vez de crime grave, depois de supostamente ter causado danos estimados em US$ 15.000 ao hotel.

Logo após a acusação contra ele ser anunciada, Garcia foi ao Twitter para declarar: “De jeito nenhum vou para a cadeia”.

De jeito nenhum eu vou para a cadeia -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 18 de julho de 2024

Garcia passou por alguns meses difíceis depois que a maior vitória de sua carreira — uma vitória por decisão unânime sobre Devin Haney — foi anulada para sem resultado após ele testar positivo para a substância proibida Ostarina, o que levou a uma suspensão de um ano da Comissão Atlética do Estado de Nova York.

Garcia também foi expulso pelo WBC após usar insultos raciais em um discurso nas redes sociais que deu errado.