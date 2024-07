Ryan Garcia responde à reação negativa sobre a última controvérsia, comentários de Oscar De La Hoya

Ryan Garcia continua em alta.

2023 foi um ano tumultuado para Garcia, que aparentemente gerou polêmica a todo momento, e isso continuou esta semana, quando Garcia mais uma vez despertou a ira do público durante uma transmissão ao vivo no Twitter Spaces, onde ele repetidamente usou insultos raciais e fez declarações homofóbicas, antissemitas e antimuçulmanas.

Em resposta aos seus comentários, o WBC rapidamente expulsou Garcia de sua organização, dizendo que “rejeita qualquer forma de discriminação” e, na sexta-feira, Garcia respondeu à severa reação pública e profissional que ele gerou com um pedido de desculpas aparentemente contraditório.

“Eu cresci em um bairro onde todo mundo dizia essa palavra que agora estou abolindo do meu vocabulário”, disse Garcia em uma publicação no Instagram. “Eu apoiei muitos homens negros e comunidades negras. Não estou bravo com a indignação e peço desculpas sinceramente se magoei e ofendi alguém, mas minha dor merece ser sentida.

“Preto e marrom sempre se uniram, e sempre será assim. Eu sou apenas um tom mais claro [than] você, mas eu te amo e amo crianças negras a ponto de eu [die] para uma criança negra. Na verdade, eu estava falando contra o crime de negros contra negros. [Again] Desculpe.”

Mas enquanto a postagem é um pedido de desculpas que, no entanto, não aborda muitas das outras declarações incendiárias, incluindo ameaças de morte às comunidades como um todo, a imagem da postagem é outra coisa completamente diferente, aparentemente contradizendo seu pedido de desculpas ao defender seus comentários e culpar aqueles que se sentiram ofendidos por serem “muito sensíveis”.

“Deixe-me entender, eu realmente apoiei comunidades negras, aceitei o racismo de Tim Bradley me chamando de animal de zoológico na ESPN e [turned] a outra face mas eu sou racista [because] todo mundo estava bêbado e falando merdas que as pessoas falam o tempo todo, incluindo homens negros”, diz a declaração de Garcia.

“Se você é provocado por uma palavra, isso significa que você é muito sensível. Deus conhece meu coração e como eu protegeria as crianças negras [until] o dia que eu morrer. Eu estava falando contra o crime de negros contra negros, eles tiraram tudo do contexto, incluindo o [Muslim] parte. Falei contra a atividade pedófila em todas as [religion] e como eu não tolero isso.”

Garcia também continuou a se esquivar da responsabilidade por suas ações nos comentários de sua postagem, culpando seus amigos por pressioná-lo a usar calúnias, antes de acrescentar que iria se internar em uma clínica de reabilitação.

“Além disso, foi meu amigo que me pediu para dizer essa palavra e me excitou. Sem desculpas, só estou dizendo. Além disso, meus amigos do ensino médio costumavam me forçar a dizer isso. Eu cresci assim. “Também estou indo para a reabilitação.”

Garcia falou anteriormente sobre problemas com abuso de substâncias e, em uma terceira iteração de um pedido de desculpas postado posteriormente no Twitter, ele novamente mencionou suas dificuldades.

Eu assumo toda a responsabilidade pelas minhas palavras Sou incompreendido, só passei por muitos traumas E foram alguns meses difíceis, como todos podem perceber, mas SINTO MUITO Eu luto contra o abuso de substâncias e é difícil para mim com tudo o que está acontecendo Na verdade eu adoro pessoas negras sem boné… -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 5 de julho de 2024

“Assumo toda a responsabilidade pelas minhas palavras”, disse Garcia. “Sou mal interpretado, só tenho um trauma muito grande. E foram alguns meses difíceis, como todos podem perceber, mas SINTO MUITO. Luto contra o abuso de substâncias e é difícil para mim com tudo o que está acontecendo. Na verdade, amo pessoas negras sem limites, e é por isso que realmente disse que ofendi toda a minha família e amigos negros. Isso é uma droga, mas tudo o que posso fazer é melhorar e parar de usar palavras estúpidas e deixar algumas pessoas do meu círculo me animarem. Desculpe a todos que ofendi. Ainda estou firme na luta para impedir o crime entre negros. E que odeio pedófilos, então isso sempre será algo em que estou firme.”

As muitas declarações de Garcia não foram as únicas respostas a serem divulgadas na sexta-feira, já que seu promotor Oscar De La Hoya também foi ao Instagram para comentar sobre a polêmica de seu pupilo, condenando as ações de Garcia, mas oferecendo seu total apoio ao seu lutador.

“Não há espaço para ódio ou intolerância na minha empresa. Ponto final. Condeno as palavras de Ryan nos termos mais fortes possíveis. Vejo que ele se desculpou, e isso é um começo — mas é apenas um começo para reconquistar a confiança e o respeito daqueles que o apoiaram e continuam a apoiá-lo. Esperamos que Ryan use o tempo que tem longe do esporte para resolver as questões que discutiu publicamente. Estamos prontos para ajudar em qualquer coisa [way] pudermos.”

Garcia está atualmente cumprindo uma suspensão de um ano após ter sido reprovado em um teste de drogas em sua luta com Devin Haney em abril.