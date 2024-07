Ryan Murphy ganha bronze antes de descobrir que será o “pai da menina”

PARIS — Depois de receber a medalha de bronze olímpica nos 100 metros costas na noite de segunda-feira na La Defense Arena, o americano Ryan Murphy teve uma surpresa memorável esperando por ele.

Enquanto ele caminhava pela arena dando uma volta da vitória com sua nova medalha pendurada no pescoço, a esposa de Murphy, Bridget Konttinen, segurava uma placa revelando o sexo do bebê que ainda não havia nascido nas arquibancadas: “Ryan, é uma menina”.

Murphy, que disse que o bebê deveria nascer em janeiro, confirmou mais tarde que não sabia que eles teriam uma menina.

“Foi a primeira vez que ouvi”, Murphy, 29, disse aos repórteres. “Obviamente, eu sabia que ela estava grávida. Nós dois pensamos que seria um menino. Tudo será dedicado àquela garotinha.”

Bridget Konttinen, esposa de Ryan Murphy, revela o sexo do bebê após Murphy ficar em terceiro lugar nos 100m costas. Grace Hollars-USA TODAY Esportes

Ele acrescentou que estava animado por ser um “pai de menina” e disse que se preparar para se tornar pai o estava ajudando a ter perspectiva sobre sua carreira na piscina.

“Até agora, nadar realmente foi a coisa mais importante da minha vida”, disse Murphy. “Quase todas as decisões importantes que tomo são com a natação em mente, e isso vai mudar daqui para frente. Estou realmente ansioso pelo que está por vir.”

Já tinha sido uma noite especial para Murphy, que se tornou apenas o segundo homem na história a ganhar três medalhas na carreira no evento, já que ganhou ouro em 2016 e bronze em Tóquio. Ele também empatou o recorde de mais medalhas por um homem em eventos de costas olímpicos — estabelecido anteriormente pelo americano Aaron Peirsol em 2008 — e terá a chance de quebrá-lo nos 200m costas no final desta semana.

O italiano Thomas Ceccon conquistou o ouro na corrida de segunda-feira com um tempo de 52,00 segundos, e o chinês Xu Jiayu ficou com a prata.