Sala de QB do State of Saints: Spencer Rattler apoiará Derek Carr?

NOVA ORLEANS — Quando o New Orleans Saints começar o treinamento no final de julho, uma das disputas de posição mais singulares será por uma vaga de reserva.

Os quarterbacks Jake Haener, escolha de quarta rodada do Saints em 2023, e Spencer Rattler, escolha de quinta rodada deste ano, lutarão para substituir Derek Carr, uma vaga deixada quando Jameis Winston assinou com o Cleveland Browns em março.

“Essa coisa vai lutar durante todo o campo de treinamento”, disse o técnico do Saints, Dennis Allen.

Os Saints adotaram uma abordagem incomum para construir sua sala de quarterbacks este ano ao selecionar Rattler apenas um ano após escolher Haener com uma escolha de meio de rodada. O time também selecionou Nathan Peterman durante a agência livre.

Isso não incomodou Haener, que sonha em ser quarterback titular um dia.

“Vou estar o mais preparado que puder”, disse Haener. “Só porque há uma pequena competição, [it] não me assusta. Esta é a NFL e, no final das contas, se eu quiser atingir meus objetivos, terei que competir com muitas pessoas diferentes.”

A mudança marcou a primeira vez desde a temporada de 1990 que os Saints recrutaram quarterbacks de idade similar. New Orleans selecionou os quarterbacks Mike Buck na sexta rodada e Gerry Gdowski na oitava rodada de um draft de 12 rodadas naquele ano.

“Não sei, por quanto tempo Derek quer continuar jogando, eles têm que tentar potencialmente recrutar alguém… para tentar potencialmente preparar as coisas para o futuro”, disse Haener. “E se for eu e Spencer, então quem for melhor e quem puder preparar essa organização para o sucesso futuro, então todos a favor. É mais ou menos assim que eu vejo.”

Também é uma inversão de papéis para um time que selecionou apenas dois quarterbacks primários no draft na era Drew Brees de 2006 a 2020. Eles selecionaram três quarterbacks desde que Brees se aposentou, incluindo Ian Book em 2021.

Veja como a batalha de reservas — e a sala de quarterbacks em geral — tem se mostrado nesta offseason:

O quarterback Derek Carr está entrando no segundo ano com o New Orleans Saints. Brandon Sloter/Ícone Sportswire

Derek Carr

Se Carr teve alguma dificuldade para se adaptar ao sexto coordenador ofensivo de sua carreira, ele não demonstrou isso nos treinos de offseason abertos à mídia.

Carr, 33, está entrando no Ano 2 com os Saints e seu primeiro sob o comando do novo coordenador ofensivo Klint Kubiak. No último dia do minicamp, ele admitiu que tem sido uma rotina “mental” aprender um novo ataque e melhorar em relação ao final da temporada passada.

“Eu me perguntei: ‘Como posso ser melhor neste primeiro ano?’ E olho para tudo o que estou fazendo, e apenas tento levar tudo a um nível extremo de capacidade mental… espero não estar demonstrando muito, mas estou cansado”, disse Carr, rindo. “… Temos nos esforçado muito para garantir que podemos sair e jogar um bom futebol desde o início. Não tenho nenhuma promessa, não tenho nenhuma garantia de que será melhor, só sei que fizemos mais.”

Os Saints tiveram dificuldades na red zone na primeira metade da temporada, mas melhoraram no último mês, vencendo quatro dos últimos cinco jogos e se entrosando melhor como ataque.

Isso não foi suficiente para salvar o emprego do coordenador ofensivo Pete Carmichael, e os Saints procuraram uma nova pessoa para assumir essa função pela primeira vez desde a temporada de 2009.

Isso significou uma mudança para Carr, que disse que aumentou sua rotina de condicionamento para se preparar para algumas das coisas novas que ele será solicitado a fazer este ano, como mais conceitos de ação de jogo. Ele disse que está um pouco mais leve neste momento do que estava no ano passado.

“Condicionamento geral, eu simplesmente levei as coisas para um nível diferente. … Eu só quero ter certeza de que posso correr o dia todo”, disse Carr. “Eu tenho que fazer meu bootleg parecer o mesmo … como quando eu passo a bola e então eu chuto para longe.”

Carr disse que começou a se sentir confortável no ataque no meio da temporada do ano passado, embora fisicamente tenha demorado mais por causa de uma lesão no ombro sofrida contra o Green Bay Packers na Semana 3.

Ele disse que ficou impressionado com a forma como Kubiak e sua equipe aclimataram todos ao ataque. Carr disse que se ele tivesse uma leve hesitação em relação a qualquer coisa, Kubiak sempre estava disponível e pronto com uma solução.

“Ele sempre tem uma resposta definida para me ajudar a jogar rápido”, disse ele. “Acho que ele é um ótimo treinador e estou feliz por tê-lo.”

Os Saints selecionaram o quarterback Jake Haener na quarta rodada do draft de 2023. Stephen Lew-USA TODAY Esportes

Jake Haener

A temporada de estreia de Haener teve um começo difícil no ano passado, depois que ele foi suspenso pelos seis primeiros jogos por violar a política de drogas para melhorar o desempenho da NFL.

Haener nunca jogou em uma partida da temporada regular em 2023 e foi o terceiro quarterback atrás de Carr e Winston (com Taysom Hill também no time para assumir funções de reserva, se necessário).

Isso parecia muito distante no passado durante os treinos deste verão. Haener parecia afiado durante os OTAs e minicamp e disse que não lançou uma interceptação até o segundo dia do minicamp em 12 de junho.

“Quanto às progressões e tudo mais, ainda estou me adaptando, meu tempo e tudo mais. Acho que é para isso que serve esse momento”, disse Haener. “Acho que (os treinadores) fizeram um ótimo trabalho em não nos deixar ficar confortáveis ​​e nos forçar a todos os dias a esticar nossa mente e realmente nos pressionar.”

Haener disse que está se sentindo confortável no ataque rumo ao segundo ano, e parte do motivo é por causa de um manual de jogo reformulado sob o comando de Kubiak.

“Há muita coisa para fazer como novato, sabia? Há novas pessoas, novo sistema, novo treinamento. … Eu sinto que esse sistema também nos ajuda a ver as coisas um pouco mais claramente”, disse Haener. “Eu acho que a terminologia não é… o que Drew fez. Então, quando isso foi ensinado a Drew em 2009, eu não tinha nem 10 anos ainda. Fazia sentido para Drew, mas pode não fazer sentido para Jake Haener em 2024, 15 anos depois.”

Haener disse que acredita que as mudanças lhe permitiram aprender as coisas mais rápido.

“Então, me sinto muito confiante ao passar pelo grupo, dizer as coisas, saber onde elas estão, conhecer as formações, conhecer as jogadas, os conceitos e as leituras com meu trabalho de pés”, disse Haener.

Os Saints selecionaram o quarterback Spencer Rattler na quinta rodada do draft de 2024. Stephen Lew-USA TODAY Esportes

Spencer Rattler

Rattler teve um início irregular nos treinos de offseason dos Saints e foi interceptado diversas vezes durante os treinos das OTAs que eram abertos à mídia.

Allen disse que tudo isso faz parte do processo de aprendizagem.

“Parte disso, aqui fora durante esse período, e até mesmo durante o campo de treinamento, é descobrir o que você pode fazer e o que não pode fazer”, disse Allen durante os OTAs, “E se eu nunca realmente arriscar, então nunca saberei realmente o que você pode ou não fazer em nossa liga. E acho que você descobre aqui que as janelas fecham um pouco mais rápido do que na faculdade.”

Rattler pareceu se adaptar ao minicamp e conseguiu um tempo no ataque do segundo time durante o minicamp.

“Eu me sinto muito confortável, apenas saindo. Somos muito bons em footwork e timing. Nunca é perfeito”, disse Rattler.

Rattler e Haener disseram que têm trocado de tempo com o segundo e o terceiro time de ataque, embora Rattler tenha tido apenas uma passagem pelo segundo time durante treinos abertos à mídia.

Rattler e Haener foram interceptados durante o minicamp, com Marshon Lattimore levando a melhor sobre Rattler nos treinos da equipe e Haener lançando um passe errado para o novato não selecionado, o defensive back Millard Bradford.

“Ele é um All-Pro, o cara top do jogo, então se alguém me pegou, estou feliz que seja ele. No final do dia, ele fez uma ótima jogada”, disse Rattler.

Rattler disse que a velocidade da NFL tem sido rápida, mas, no final das contas, “futebol é futebol”.

“Obviamente, ainda não usamos protetores completos, velocidade máxima, mas apenas pegar o ritmo com as jogadas, ouvir seus pés, acho que é a coisa mais importante”, disse Rattler. “Mas estou me acostumando.”

Os Saints contrataram Nathan Peterman durante a agência livre em 2024. Rich Graessle/Ícone Sportswire

Nathan Peterman

Peterman tem uma história com o técnico de quarterbacks do Saints, Andrew Janocko, tendo trabalhado junto com o Chicago Bears em 2022-23. Ele foi companheiro de equipe de Carr no Las Vegas Raiders em 2020-2021. Ele assinou um contrato de um ano com o New Orleans durante a agência livre.

No entanto, Peterman seria um tiro no escuro para entrar na lista com a quantia de dinheiro e capital de draft que os Saints já investiram nos outros quarterbacks. Até agora, ele conseguiu apenas uma ou duas repetições por vez atrás dos outros quarterbacks em treinos de equipe.

Ele poderia ser um candidato ao time de treino se os Saints quiserem manter um segundo veterano para ajudar Carr.

“Eu joguei com Nate, sei como Nate opera, sei como Nate se prepara, ele é o profissional definitivo, e acho que é por isso que os treinadores o amam, e os jogadores o amam”, disse Carr. “… Ótimo companheiro de equipe, ótimo líder, encorajador. Ajudando os caras do lado, coisas que ninguém verá, mas ele está lá fazendo.”