Salários de Nate Diaz vs. Jorge Masvidal revelados: Diaz deve ganhar mais que Masvidal

Nate Diaz deve ganhar mais dinheiro do que Jorge Masvidal na luta de sábado.

Neste sábado, Diaz e Masvidal se enfrentam em uma luta de boxe meio-pesado de 10 rounds no Honda Center em Anaheim, Califórnia. A luta é uma espécie de revanche da luta de 2019 no UFC 244, que coroou o campeão inaugural do “BMF”, um conceito originado por Diaz. O nativo de Stockton perdeu a luta por interrupção médica no terceiro round, mas o resultado anterior parece não ter tido efeito em suas bolsas para esta luta porque Diaz lidera todos os lutadores do próximo card com uma bolsa garantida de $ 500.000, enquanto Masvidal arrecadará apenas $ 300.000 antes das vendas do pay-per-view.

A Comissão Atlética do Estado da Califórnia revelou os salários em uma mensagem para Damon Martin, do MMA Fighting, no sábado.

Na verdade, Masvidal não é nem o segundo maior salário-base para o evento de sábado, já que o ex-campeão peso-leve do UFC Anthony Pettis, que enfrenta Chris Avila na luta principal da noite, deve ganhar $ 350.000 garantidos. Avila, por sua vez, ganha $ 210.000, a quarta maior bolsa do card, acima até mesmo do ex-campeão mundial de boxe Daniel Jacobs, que arrecada apenas $ 100.000 por sua luta com Shane Mosely Jr. ($ 160.000). No entanto, Jacobs também perdeu o peso para sua luta e foi multado em 20 por cento de sua bolsa, metade da qual irá para Mosely Jr.

Uma lista completa dos salários para o evento pode ser vista abaixo. Como sempre, esses números não representam os ganhos totais de um lutador, já que certas rendas de patrocínio, ganhos de pay-per-view e outras fontes de receita não são divulgadas publicamente.