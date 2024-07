Sam Hauser, do Celtics, concorda com extensão de contrato de 4 anos e US$ 45 milhões

O ala do Boston Celtics, Sam Hauser — um dos arremessadores de três pontos mais precisos da NBA — concordou com uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 45 milhões, disse seu agente Jason Glushon à ESPN no domingo.

Hauser, que ganhará US$ 2 milhões na temporada 2024-2025, terá contrato até 2028-2029 em uma folha de pagamento do Celtics que deve se tornar uma das mais caras da história da NBA.

Não selecionado pela Universidade da Virgínia em 2021, Hauser tem sido uma história de sucesso no desenvolvimento do Celtics e desempenhou um papel significativo na ascensão da franquia ao campeonato. Ele acertou 42,4% em cestas de 3 pontos na temporada passada, o quarto melhor entre os jogadores com mais de 400 tentativas, de acordo com a ESPN Stats and Information. Em sua carreira, ele acertou 42,2% de cestas de 3 pontos.

Além de Hauser, os Celtics contrataram o ala All-NBA Jayson Tatum (cinco anos, US$ 315 milhões) e o armador Derrick White (quatro anos, US$ 125 milhões) em extensões neste verão.

Adicionar a extensão de Hauser à folha de pagamento de 2025-2026 dos Celtics eleva-a para uma projeção de US$ 225 milhões com uma penalidade adicional de imposto de luxo de US$ 210 milhões. Espera-se que os Celtics fiquem acima do segundo avental da liga pelo segundo ano consecutivo, o que tornaria suas escolhas de primeira rodada de 2032 e 2033 não negociáveis.

O salário combinado e o imposto de luxo dos Celtics são projetados para serem os maiores da história da liga. O Phoenix Suns atualmente tem uma conta combinada de $432 milhões.

Hauser, 26, fez 179 cestas de três pontos na temporada passada, a sexta maior quantidade na NBA, de acordo com a Second Spectrum.

Hauser se tornou o terceiro jogador na história do Celtics a fazer 10 cestas de três pontos em um jogo na temporada passada, juntando-se a Jaylen Brown e Marcus Smart.

Bobby Marks, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.