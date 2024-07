Sandra Denton, da Salt-N-Pepa, diz que a Southwest Airlines a tratou como uma criminosa

Sandra “Pepa” Denton, 1/2 de Salt-N-Pepa, ainda está abalada e confusa com seu encontro com a Southwest Airlines esta semana, quando diz que foi tratada como uma criminosa sem apresentar qualquer comportamento criminoso!!!

Pepa diz que comprou dois assentos para ter espaço extra para uma lesão no joelho, mas não estava usando o aparelho protetor quando uma comissária de bordo a abordou por causa do assento extra.

Pepa nos conta que antes que ela pudesse processar esse fiasco, uma comissária de bordo ordenou que ela saísse do voo – momento em que ela começou a gravar em seu telefone – e ela disse que os policiais a encontraram no terminal para acompanhá-la para fora.

Quanto ao motivo de ela ter sido chutada… Pepa fica confusa, dizendo que não gritou com ninguém. Independentemente disso, falamos com outro passageiro – Shannon McCormack estava sentada na mesma fila e confirmou que nunca viu Pepa discutir, até ser expulsa.

Agora, a Southwest reembolsou a Pepa os US$ 2.500 que ela pagou por seus 2 assentos. A companhia aérea nos diz que a polícia só se envolveu porque, uma vez reembolsada, ela não tinha uma passagem válida e é padrão que a polícia escolte pessoas sem passagem para fora do terminal.

Além disso, a companhia aérea afirma que a retirou do voo porque ela não ouviu as instruções de um tripulante. Pressionamos, mas SW não quis dizer quais instruções ela não seguiu. Pepa e Shannon também não sabem e ambas apontam que ela saiu do avião com calma.