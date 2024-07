Sandra Denton, do Salt-N-Pepa, deu início ao voo para o sudoeste, explorando um processo judicial

A lenda do rap Salt-N-Pepa disse ao TMZ Hip Hop que ela estava em um vôo de Las Vegas para Nashville para uma reunião – um vôo que ela faz com frequência porque é o único direto.

Devido a uma lesão anterior no joelho causada por um acidente de carro em 2018 ela pagou 2 vagas e utilizou os serviços de recepcionista para atendimento em cadeira de rodas.

Uma vez sentada no avião, Pepa diz que uma comissária de bordo a informou que ela não tinha permissão para ocupar os dois assentos porque não estava engessada.

Ela estava usando uma joelheira, por causa da lesão no joelho.

Depois de algumas idas e vindas, a FA permitiu que Pepa ficasse com os dois assentos pelos quais havia pago, pois sua joelheira estava em sua posse.

Enquanto explicava ao passageiro que o assento extra era devido ao ferimento, outros passageiros começaram a discutir se ela deveria desistir do assento ou mantê-lo porque pagou por ele.

Ela ligou para sua assistente e sugeriu que deveria registrar toda a provação, mas depois de alguns minutos foi retirada do voo sem motivo aparente.

Depois que ela saiu do avião, Pepa disse que a Southwest disse que ela foi removida porque estava gravando e eles não se sentiam seguros voando com ela – embora, para que conste, Pepa disse que ela nunca gravou no avião.