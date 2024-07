Sandy Posey, cantora de ‘solteira’ dos anos 1960, morta aos 80 anos após batalha contra demência

Wade nos conta que Sandy já lutava contra a demência há algum tempo, com um declínio lento nos últimos sete anos. Além disso, ele diz que ela estava com saúde relativamente boa… sem problemas como pressão alta ou problemas em outros órgãos.

Também fomos informados de que Wade estava ao lado da cama de Sandy quando ela morreu… junto com sua filha Amy e sua sobrinha. Wade diz que cuidou dela em seus últimos anos, mas está compreensivelmente com o coração partido – ela era o amor da vida dele e ele sente muita falta dela.

Wade reconhece seu relacionamento próximo com Deus, dizendo que lhe traz conforto saber que Sandy agora está com Jesus. Ele também menciona que Sandy tinha milhões de fãs em todo o mundo… e o apoio deles também foi muito reconfortante.

Sandy era conhecida por sua série de singles de sucesso ao longo dos anos 60, como “Born a Woman” e “Single Girl”. Outras canções dela incluem “I Take It Back”, “Bring Him Home Safely to Me”, “What a Woman in Love Won’t Do” e outras.