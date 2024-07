Saúl ‘Canelo’ Álvarez não é mais campeão indiscutível, pois perderá o título da IBF antes da próxima luta

Saúl ‘Canelo’ Álvarez não será mais nomeado campeão indiscutível, pois, segundo relatos, ele será destituído de seu Federação Internacional de Boxe (IBF) título dos super-médios antes de sua próxima luta em setembro.

A luta está marcada para o dia 14, pouco antes do tradicional Festividades do Dia da Independência do México, data em que ele normalmente agenda um encontro importante, será contra Edgar Berlanga, em Las Vegas.

De acordo com vários relatos, ‘Canelo’ foi automaticamente destituído do título como sua defesa obrigatória contra William Scull, o candidato número 1 da IBF, estava atrasado. Scull agora enfrentará o candidato nº 2 Vladimir Shiskin pelo título vago.

“Assim que notificarmos oficialmente as partes envolvidas, emitiremos uma declaração”, disse o presidente da IBF Povos Daryl disse aos repórteres.

O mexicano tem outras coisas em mente

Saul ‘Canelo’ Álvarez Vai encarar Edgar Berlanga no entanto, o título super-médio da IBF não estará mais em jogo. Mas como ele ainda tem muitos outros títulos para defender, como o Cinturões da Associação Mundial de Boxe (WBA), do Conselho Mundial de Boxe (WBC) e da Organização Mundial de Boxe (WBO) estará em jogo.

Berlanga vem de uma vitória em fevereiro sobre Padraig McCrory que o manteve invicto com um recorde de 22-0. O lutador de 27 anos começou sua carreira com 16 nocautes consecutivos no primeiro round, embora seus cinco oponentes seguintes tenham durado a distância.

‘Canelo’ vem de uma vitória sólida por decisão unânime sobre Jaime Munguia em 4 de maio para melhorar seu recorde para 61-2-2 com 39 nocautes. A ideia principal é que, uma vez que ele enfrente Berlanga e se ele mantiver todos os seus campeonatos, ele enfrentará o vencedor da luta William Scull versus Vladimir Shiskin para tentar recuperar seu título super-médio da IBF.