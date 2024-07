Savannah Chrisley definida para explodir o Departamento de Justiça. na RNC após condenação dos pais

Savannah Chrisley está tudo pronto para falar na Convenção Nacional Republicana na terça-feira – agora temos uma noção do que ela vai dizer… seu discurso afetará seus pais.

A estrela do reality show disse ao TMZ … ela vai incendiar o Departamento de Justiça daqui a pouco durante seu destaque no RNC em Milwaukee – especificamente, para chamá-los de “corruptos” e criticar a forma como eles lidaram Todd dar Júlia Chrisleycaso fiscal criminal de alguns anos atrás.

Savannah diz que acredita que, se for reeleita, Donald Trump corrigirá esses erros – e ela vinculará a convicção de seus pais ao que ela caracteriza como a transformação do DOJ em arma.

SC acrescenta isto… “Precisamos de um sistema de justiça que seja justo e, neste momento, temos um sistema de justiça com duas faces” – continuando a explicar que espera usar o caso dos seus pais – que ela acredita que foi uma falsa convicção — para aumentar a conscientização sobre suas falhas percebidas no sistema de justiça criminal na América, especialmente no nível federal.

Você pode se lembrar… Todd e Julie foram considerados culpados sob acusações federais de fraude bancária e evasão fiscal e cada um foi condenado a vários anos de prisão… 12 anos para Todd e 7 para Julie. Eles estão atualmente cumprindo suas sentenças.

Quanto ao conteúdo do seu discurso de 4 minutos, SC diz-nos que não recebeu qualquer orientação sobre o que incluir ou cortar no seu discurso – mesmo depois do discurso de sábado. tentativa de assassinato de DT. Ela entregou seu discurso ao RNC… e foi apenas editado um pouco por questões de tempo.

Savannah também observa que ela estava chocado com a quantidade de segurança no RNC… não apenas no local do Fiserv Forum, mas em todo Milwaukee – o que ela diz estar dificultando o acesso a qualquer lugar em tempo hábil. Mas ela diz que vale a pena que DT e todos os outros estejam seguros.



