Scaloni transformou a Argentina em uma máquina vencedora e bem lubrificada

EAST RUTHERFORD, NJ — A Argentina entrou na Copa América como atual campeã da Copa e da Copa do Mundo, sem mais nada a provar — apenas mais um troféu para disputar.

Lionel Messi não anseia mais pela validação de seu país ou sente o peso de alcançar o sucesso após ser capitão A Albiceleste para títulos consecutivos em 2021 e 2022. Ángel Di María, que já foi criticado por sua falta de realizações com a seleção nacional, agora ostenta orgulhosamente uma terceira estrela no escudo argentino que ele ajudou a conquistar.

Os principais nomes Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez e Rodrigo De Paul também entram em campo cheios de confiança dos torcedores apaixonados.

Agora, sem a necessidade de aceitação e pressão para levantar a taça, a Argentina voltou à final da Copa América pela segunda vez consecutiva após triunfar contra o Canadá por 2 a 0 no MetLife Stadium na terça-feira. Então, o que continuamente leva esse time à vitória?

O técnico Lionel Scaloni permitiu que os jogadores se sentissem orgulhosos de conquistas anteriores e se deleitassem com a glória do atual estado do triunfo argentino. Mas assim que o torneio de 2024 começou, ele rapidamente impôs um senso de humildade para evitar arrogância e excesso de confiança ao abordar o novo conjunto de desafios que a competição apresenta. Competir como campeões presidentes vem com uma demanda única, mas a mentalidade vencedora de Scaloni continua a motivar esta equipe a novos patamares e expectativas elevadas. De uma forma ou de outra, A Albiceleste encontra uma maneira de ter sucesso sob sua gestão.

“Temos clareza sobre o caminho a seguir. Não é fácil competir novamente depois de ganhar tudo. Sobre resultados, o vencedor nem sempre é aquele que faz as melhores coisas. Ninguém pode baixar a guarda”, disse Scaloni em março.

De acordo com o técnico, o objetivo, não importa como seja alcançado, é vencer. E os jogadores deixaram essa mentalidade aparente mais uma vez contra o Canadá.

Os adversários norte-americanos começaram a partida mais fortes, pressionando alto para invadir o meio-campo argentino e incomodar os defensores. Os canadenses registraram dois chutes nos primeiros 10 minutos antes A Albiceleste poderia chegar ao goleiro Maxime Crépeau.

Mas, como esperado por Scaloni, a Argentina encontrou uma maneira de romper. Julián Álvarez abriu o placar no primeiro tempo, capitalizando um passe longo de De Paul antes de completar um chute de pé direito na rede. Messi então dobrou a contagem da Argentina no segundo 45, marcando seu primeiro gol do torneio ao raspar a bola na tentativa de gol de Enzo Fernández.

De Paul não conseguiu marcar gols, mas seus 63 toques ao longo da partida provaram ser vitais na constante construção do time. Cristian Romero contribuiu vencendo 3 de 3 duelos no chão e 1 de 1 duelo aéreo, demonstrando que cada detalhe importa. Mas ainda assim, a Argentina não dominou de forma convincente.

O Canadá completou nove chutes e dois no alvo, enquanto Ismaël Koné e Jacob Shaffelburg corriam livremente dentro do campo argentino. O time de Jesse Marsch até mesmo arranhou seu caminho para a área nos momentos finais da partida, forçando Emiliano Martínez a fazer uma excelente defesa de pé aos 89 minutos.

O placar final de 2 a 0 pode enganar e convencer os torcedores de que o time de Marsch não conseguiu competir, quando na realidade a Argentina concluiu a partida com apenas mais dois chutes e 51% de posse de bola. O Canadá desafiou, mas A Albiceleste confiança e mentalidade conquistadora provaram ser a diferença.

A Argentina manobrou o torneio da fase de grupos de forma semelhante com placares de 2-0 e 1-0, vencendo jogos difíceis com atuações duras antes de quase ver uma saída precoce contra o Equador. Os adversários das quartas de final começaram mais fortes, conseguindo três chutes e um a gol, apesar de manter 36% de posse de bola. Em comparação, a Argentina registrou zero chutes nos primeiros 24 minutos e recorreu ao goleiro Martínez para permanecer na partida. A Argentina não conseguiu ofuscar o Equador, permitindo um empate de última hora de Kevin Rodríguez para forçar o jogo para uma disputa de pênaltis. Mas A Albiceleste recusou-se a ceder à decepção de perder a liderança, retornando ao campo com um propósito maior.

Emiliano Martinez sintetizou a mentalidade vencedora que Scaloni continua a incutir neste time ao ostentar uma confiança impressionante e atacar cada pênalti de forma agressiva. A qualidade do desempenho no tempo regulamentar tornou-se irrelevante depois que os jogadores provaram que a Argentina encontraria uma maneira de prevalecer por qualquer meio necessário.

Fãs e a mídia criticaram a Argentina pela falta de resultados extraordinariamente dominantes durante o torneio, usando o triunfo da Colômbia por 5 a 0 sobre o Panamá ou o 3 a 0 contra a Costa Rica como exemplos, mas a Argentina de Scaloni permanece imperturbável.

“Não, não acho que precisamos disso [standout] jogo; estamos jogando de acordo com os oponentes e competindo. Podemos jogar melhor ou pior, mas estamos jogando no nível deste torneio”, disse Scaloni. “Estamos jogando o jogo necessário para competir.”

E assim, a mentalidade doutrinada para A Albiceleste por Scaloni se torna mais evidente a cada jogo que passa, à medida que os jogadores encontram uma maneira de garantir uma passagem para a próxima fase por qualquer meio necessário. A dedicação inabalável do time a essa mentalidade impulsionou o título da Copa América de 2021 e o troféu da Copa do Mundo FIFA de 2022. Agora, a abordagem à pressão e ao estresse pode ser diferente, mas este time continua a jogar com um objetivo: vencer.

A Argentina agora se prepara para disputar a final da Copa América pela segunda vez consecutiva. Muitos se perguntam se Uruguai ou Colômbia — que se enfrentam na quarta-feira — representarão um desafio maior para a Argentina no último jogo do torneio. Mas o adversário deixa de importar com a mentalidade A Albiceleste emprega.

“Futebol é isso: tentar as coisas mesmo quando elas não saem do seu jeito. Este time nunca vai parar de tentar”, disse Scaloni após a vitória de terça-feira.

É uma filosofia que está clara sob o comando do técnico argentino. Cada indivíduo na lista de 26 jogadores promete fazer sua parte dentro e fora do campo.