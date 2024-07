Scottie Scheffler aposta como favorito para vencer o Open Championship

Pela quarta e última vez neste ano, Scottie Scheffler é o favorito absoluto em um grande torneio de golfe, com um preço de +500 para o 152º Open Championship, de acordo com as probabilidades da ESPN BET.

O feito tem Scheffler compartilhando o ar rarefeito das apostas, mais uma vez, com o indiscutivelmente maior jogador de golfe de todos os tempos. Ele é o primeiro jogador a ser favorito em todos os majors de um ano civil desde que Tiger Woods o fez em 2013; Woods conseguiu esse feito 12 vezes em sua carreira.

Supondo que seu status de favorito no Royal Troon se mantenha, Scheffler também terá sido o favorito pré-torneio ou co-favorito em oito majors consecutivos, empatando com Woods (2009-10 e 2012-13) na maior sequência desse tipo nos últimos 15 anos.

O público apostador está apoiando Scheffler em um ritmo saudável, atraindo 9,3% das apostas e 19,6% do total na ESPN BET.

BetMGM, DraftKings e FanDuel também relataram Scheffler como líder em ingressos e dinheiro, mas seu preço baixo indica que ele precisaria de ainda mais controle para dar um verdadeiro susto nas casas de apostas.

“Surpreendentemente, estamos no lado positivo com Scottie. Não sei por que — talvez [bettors] sinto que o preço é muito baixo, mas isso não os impediu no passado”, disse o diretor de apostas esportivas do DraftKings, Johnny Avello, à ESPN. “Isso não significa que eles não estão apostando, é só que não temos nenhuma responsabilidade com ele agora.”

Dessa forma, o DraftKings aumentou as chances de Scheffler vencer o torneio de +450 para +500 entre terça e quarta-feira.

Scheffler conseguiu manter seu status de favorito nos majors este ano ao dominar a temporada regular do PGA Tour: ele venceu dois torneios antes de vencer o Masters, depois venceu um evento entre cada um dos outros majors. Mas Scheffler ainda não provou a vitória em um campeonato major fora do Augusta National em sua carreira, e o Open Championship historicamente não tem sido amigável aos americanos.

Desde 1950, os americanos venceram o The Open 47% das vezes, bem abaixo do segundo mais próximo, o Masters (68%), de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information. Os americanos não vencem Opens consecutivos desde que venceram quatro seguidos de 2003 a 2006, colocando muito mais pressão sobre os jogadores dos EUA depois que Brian Harman levantou o Claret Jug no ano passado.

Apesar do seu colapso no US Open, Rory McIlroy ainda é o segundo favorito neste fim de semana, mostrando odds de +800 na ESPN BET. Ele está atrás apenas de Scheffler em ticket (6,8%) e handle (10,3%) no book, um status compartilhado na BetMGM e DraftKings.

Outros europeus populares incluem Ludvig Åberg (14-1), Tommy Fleetwood (22-1) e Jon Rahm (25-1).

Há também a estrela em ascensão Robert MacIntyre (45-1), que na semana passada se tornou o primeiro escocês a vencer o Scottish Open desde Colin Montgomerie em 1999. Apesar disso, MacIntyre, de 27 anos, ainda atraiu apenas 2,5% das apostas e 2,1% do dinheiro na ESPN BET, e está fora do top 10 em divisões de apostas em todas as casas pesquisadas.

Se há uma coisa que MacIntyre tem a seu favor, é que o último jogador a vencer o Scottish Open e o Open Championship no mesmo ano foi o canhoto Phil Mickelson.