Sean Burroughs morreu de intoxicação por fentanil, segundo examinador

O ex-jogador da liga principal Sean Burroughs sofreu intoxicação por fentanil quando morreu no estacionamento de um campo de beisebol em Long Beach, Califórnia, em maio, de acordo com o legista do Condado de Los Angeles.

O legista divulgou suas conclusões sobre a morte de Burroughs esta semana e considerou-a um acidente.

Burroughs morreu em 9 de maio aos 43 anos. Ele foi encontrado inconsciente ao lado de seu carro no Stearns Champions Park em Long Beach depois de deixar seu filho, Knox, para um jogo da Little League, disse o presidente da Long Beach Little League, Doug Wittman, na época. Wittman disse que a RCP foi realizada em Burroughs na esperança de reanimá-lo, mas que ele permaneceu sem resposta e foi declarado morto no local logo depois.

Escolhas dos editores

Duas vezes vencedor da Little League World Series e medalhista de ouro olímpico em 2000, Burroughs foi convocado na primeira rodada pelo San Diego Padres em 1998. O terceira base fez sua estreia na liga principal em abril de 2002 e registrou a primeira rebatida de walk-off para o Padres na história do Petco Park em 2004. Ele ficou fora do beisebol em 2007 antes de retornar para jogar de 2011 a 2012.

Burroughs disse à ESPN em uma entrevista em junho de 2011 que ele era um abusador de substâncias antes de prometer mudar de vida.

Ele também jogou pelo Tampa Bay Rays, Arizona Diamondbacks e Minnesota Twins em uma carreira que durou 528 jogos.