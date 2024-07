Sean Kingston e sua mãe indiciados pelos federais em caso de fraude de US$ 1 milhão

Sean Kingston e sua mãe agora enfrentam acusações federais depois de serem acusados ​​de fraudar empresas em mais de US$ 1 milhão.

Promotores federais dizem que um Grande Júri em Miami indiciou o cantor de “Beautiful Girls” e sua mãe, Janice Turner atingindo cada um com uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e 5 acusações de fraude eletrônica.

As acusações, anunciadas na sexta-feira, são por alegações de que Sean e sua mãe planejaram um esquema para roubar joias, veículos de luxo e outros bens de várias empresas.

Os federais afirmam que Sean e Janice obtiveram mais de US$ 1 milhão em propriedades por meio de seu suposto esquema – incluindo roubo de um revendedor de automóveis por um Cadillac Escalade de US$ 160 mil e joalheiros por US$ 480 mil em joias… tudo sem pagar um centavo.