Sean McVay, do Rams, entre os treinadores da NFL que repensam hábitos de sono

A ALTA ENERGIA O estilo do treinador do Los Angeles Rams, Sean McVay, fica evidente desde o momento em que ele entra em uma sala.

Tudo, desde a pronunciada energia em seu passo até sua cadência rápida na conversa, sugere que ele é um homem que não se cansa facilmente. McVay até brincou uma vez que esperava desesperadamente que seu filho recém-nascido não crescesse para ser tão “ligado” quanto seu pai, para quem o sono muitas vezes ficou em segundo plano em relação ao trabalho.

Mas nos últimos anos, treinadores como McVay começaram a reavaliar a sabedoria de trabalhar em horários insustentáveis. Não é de surpreender que chegar ao escritório antes do amanhecer e trabalhar até tarde da noite (ou não ir para casa) tenha um preço.

“Eu costumava achar que era legal pensar que você consegue aguentar 18 horas”, disse McVay. “Sabe o que é isso? Isso se chama ser um idiota.”

Com os campos de treinamento da NFL abrindo esta semana, os padrões de sono estão prestes a ser sacudidos. Mas entrevistas recentes com vários treinadores principais da NFL revelaram pontos de vista em evolução. O estereótipo de treinadores trabalhando horas chocantemente longas está gradualmente cedendo à percepção de que o sono adequado pode produzir benefícios do planejamento do jogo à tomada de decisões em dias de jogo. Alguns treinadores estão começando a aderir à mesma filosofia que pregam aos seus jogadores sobre obter todas as vantagens possíveis.

“Se estamos em uma liga onde a paridade é tão acirrada, então é melhor garantirmos que estamos fazendo tudo o que podemos como treinadores para garantir que nossas mentes estejam pensando claramente”, disse o técnico do Philadelphia Eagles, Nick Sirianni.

A introspecção dos treinadores ocorre porque inúmeras equipes estão empregando especialistas em sono para ajudar os jogadores a maximizar a preparação e o desempenho.

Entre as áreas mais impactadas pela privação de sono estão coisas como tomada de decisão e pensamento crítico, de acordo com um estudo de 2023 feito por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia. Um estudo da Universidade de Stanford documentou um aumento de 9% nas porcentagens de arremessos entre jogadores de basquete que aumentaram sua quantidade de sono em um período de 5 a 7 semanas.

Agora, alguns treinadores estão começando a aceitar suas próprias deficiências de sono.

“As exigências sobre [coaches] são cruciais”, disse Peter Polos, professor de medicina do sono no JFK University Medical Center em Nova Jersey. “Um erro pode ser uma derrota em vez de uma vitória… Então, você tem que ter acuidade mental.”

Mas saber disso e agir de acordo são duas coisas diferentes. Alguns treinadores admitem lutar para encontrar maneiras de trabalhar menos horas e, ao mesmo tempo, se sentirem adequadamente preparados. Algumas equipes estão implementando mudanças agressivas, como incentivar os treinadores a trabalhar parte do dia em casa. Outros estão reduzindo a duração das reuniões de equipe.

Mas velhos hábitos podem ser difíceis de morrer. Veja McVay, de 38 anos, por exemplo. Embora ele já tenha sido o mais jovem técnico da NFL, ele vem de uma família de futebol americano, e ele assumiu algumas das qualidades de gerações anteriores — incluindo uma tendência a trabalhar até cair.

O avô de McVay, John, foi um treinador principal e gerente geral da NFL. A família McVay também tem laços estreitos com os Grudens, com Sean McVay servindo por uma temporada na equipe do Tampa Bay Buccaneers de Jon Gruden como assistente júnior em 2008. Gruden costumava programar um alarme para 3h17 da manhã todos os dias para garantir que começasse cedo.

Mas, à medida que os treinadores da NFL de hoje se tornam mais abertos, adotando conceitos como dados analíticos e ciência do esporte, algumas atitudes podem estar começando a mudar.

McVay disse que agora consegue dormir sete horas por noite, o que é o que a Academia Americana de Medicina do Sono recomenda.

“Basta olhar para a ciência por trás de um cérebro cansado”, disse o técnico do Carolina Panthers, Dave Canales. “Eles têm toda essa pesquisa. Quando você fala sobre um relógio de jogo de 40 segundos e o cérebro exausto versus o cérebro descansado, a pesquisa é astronomicamente diferente.”

JAMES MAAS TEM pregou por muito tempo o evangelho do sono para qualquer um que quisesse ouvir. Frequentemente, seu público inclui times esportivos profissionais, da NFL à NHL.

Maas, que se consolidou na área por mais de quatro décadas como professor na Universidade Cornell, ouve um refrão comum após suas apresentações para atletas.

“Os jogadores dizem, ‘Uau, eu nunca percebi o efeito do sono na minha consciência situacional, meu tempo de reação, meu estado emocional, minha habilidade de processar, de me concentrar”, disse Maas. “Eu nunca percebi que era tão crítico.”

Maas costuma contar a história de um jovem jogador da NHL com quem trabalhou (ele não revela o nome de seus clientes por questões de confidencialidade), que estava com dificuldades nos primeiros jogos da temporada e ficou frustrado.

“Ele era simplesmente horrível”, disse Maas. “Mas então conversamos e ele mudou seu horário de sono. Em uma semana, ele fez um hat trick e seu treinador disse: ‘O que diabos deu em você?'”

A mensagem é geralmente adaptada aos jogadores. Mas, ocasionalmente, disse Maas, as conversas despertam perguntas dos treinadores. Às vezes, eles o puxam de lado depois para perguntar como seus hábitos de sono podem impactar seu próprio desempenho.

“Eu digo a eles, é melhor vocês praticarem o que pregam aos jogadores”, ele disse. “Vocês estão ficando acordados horas infernais revisando filmes para o próximo oponente, e estão perdendo coisas quando estão revisando esse filme.”

Canales concordou, dizendo: “Eu acho que há retornos decrescentes em certo ponto.”

O discurso de Maas para os treinadores também aborda o temperamento.

O sono “afeta suas emoções”, disse Canales.[With better sleep]”Você não tem pessoas entrando em pânico no fone de ouvido, gritando e berrando umas com as outras e realmente tirando as coisas completamente do contexto e levando-as para um nível pessoal.”

PARA UM SENTIDO sobre o quão precioso o sono pode ser para os treinadores, considere o processo de pensamento do técnico do Cincinnati Bengals, Zac Taylor, nas noites em que ele fica nas instalações da equipe até tarde da noite.

“Não sou um cara que fica lá até meia-noite”, ele disse. “Mas se eu já dormi no meu escritório, é porque às 10 horas eu senti que, em vez de passar os 20 minutos dirigindo para casa, eu preferia estar dormindo.”

Quando o dia seguinte começa às 4 ou 5 da manhã, esse é o tipo de escolha que você é forçado a fazer.

Durante a temporada, as horas mais longas acontecem no início da semana, durante o processo de planejamento do jogo. Ele começa quase imediatamente após o jogo anterior e tem que estar pronto para ir quando os jogadores chegam na quarta-feira de manhã.

“O planejamento do jogo é a maior parte do tempo que você dedica a ele”, disse o técnico do Indianapolis Colts, Shane Steichen. “Mas, então, não só isso, depois de planejar o jogo para essas horas, você tem que montar o roteiro para o treino, você tem que fazer o [scout-team] cartas para praticar e depois você tem que se preparar para o dia seguinte.

“Vocês vão se encontrar de novo pela manhã. Então, isso só faz sentido.”

Os treinadores principais têm papéis de supervisão a desempenhar que aumentam a carga de trabalho. O técnico do Baltimore Ravens, John Harbaugh, uma vez permitiu que a ESPN documentasse sua agenda semanal, revelando que ele tinha tantas responsabilidades que programou blocos de 15 minutos para ligar para sua esposa, Ingrid.

Durante semanas em que um time enfrenta um oponente com um estilo não convencional, as coisas ficam mais tensas. Times que, por exemplo, apresentam blitzes exóticos ou empregam conceitos ofensivos únicos podem exigir ajustes significativos que consomem tempo.

“É tipo, ‘Puxa, temos que ter uma resposta para isso e isso e isso e isso e isso”, disse Steichen. “É aí que às vezes fica um pouco mais tarde.”

Quando um time está saindo de um jogo de domingo à noite ou segunda à noite, as coisas realmente ficam comprimidas, disse Taylor. Ele propôs um cenário em que seu time poderia jogar um jogo de domingo à noite fora de casa, o que significa que o fretamento do time não chegaria a Cincinnati até as primeiras horas da manhã de segunda-feira.

“Isso é provavelmente algo que ninguém mais pensaria além de [coaches]”, disse Taylor. “Então, na quinta-feira de manhã, você pensa: ‘Por que estou tão cansado?’ Bem, voltei às 4 da manhã na segunda-feira e agora está começando a me atingir.'”

TREINADOR DO ATLANTA FALCONS Raheem Morris aprendeu algumas lições valiosas com as adaptações que fez enquanto trabalhava em meio à pandemia.

Especificamente, a mudança para o trabalho virtual o fez pensar: por que alguns elementos disso não podem se tornar permanentes?

Então, durante as últimas temporadas, quando ele era o coordenador defensivo do Los Angeles Rams, Morris implementou uma nova rotina: ele começou a sair do escritório mais cedo e encorajou sua equipe defensiva a fazer o mesmo. Se havia trabalho a ser feito, Morris terminava de casa.

“Há apenas uma quantidade limitada de trabalho que vocês fazem juntos”, ele disse. “Então, você tem um processo que você faz com sua equipe. E quando esse processo acaba, então ele geralmente se torna trabalho próprio. E é isso que faz você ficar louco. Então, fique louco em casa.

“Quando você faz tudo andar, você pode fazer as pessoas trabalharem eficientemente e conseguir sair do escritório às 6, ir jantar em casa e, depois que você terminar, as crianças vão dormir às 8, e então você volta ao trabalho. Isso é perfeito. E então não há nada como desconectar e dar um passo [to your bedroom] e adormecer.”

Como muitos treinadores, Morris acorda por volta das 4 da manhã, e sua abordagem modificada, que ele planeja continuar em Atlanta, permite maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

“Não é como quando estávamos em Tampa e você não dormia até sexta-feira”, ele disse sobre sua gestão com os Buccaneers quando era membro da equipe de Gruden. “Você não conseguia esperar por um jogo fora de casa só para poder entrar no avião e dormir. É uma grande diferença. É muito melhor.”

Da mesma forma, Canales está implementando um modelo de trabalho híbrido na Carolina.

Às segundas-feiras, ele planeja sair de casa às 17h. Sua rotina na temporada é assistir ao Monday Night Football mais tarde naquela noite em seu escritório em casa, onde seus filhos costumam ficar enquanto fazem o dever de casa enquanto o pai assiste a filmes. Às quintas-feiras, a meta é ter todos em casa às 19h. Às sextas-feiras, a meta é às 15h. Trabalhar com eficiência é o que fará tudo funcionar, disse Canales.