Sean O’Malley ataca o “viciado em drogas mentalmente fraco” Conor McGregor: “Ele é um babaca”

Sean O’Malley não está tentando ouvir isso de Conor McGregor.

O atual campeão peso galo do UFC atacou McGregor na segunda-feira depois que o ex-campeão de duas divisões tuitou uma publicação sobre as falhas anteriores de O’Malley em testes antidoping para ostarina com um emoji rindo e chorando.

Na postagem original, O’Malley discutiu em seu podcast um estudo recente enviado a ele pelo czar dos testes de drogas do UFC, Jeff Novitzky, que explora se a ostarina pode ser transferida pelo suor, com O’Malley se perguntando se isso explica suas falhas nos testes para traços extremamente baixos da substância proibida de 2018-19.

Sean O’Malley diz que estudos recentes revelaram evidências de que a Ostarina pode ser transferida pelo suor, o que explica por que ele testou positivo para a substância proibida inúmeras vezes. Ele diz que estava treinando com pessoas que estavam tomando Ostarine e que provavelmente… foto.twitter.com/Ho53xv0cAK — Rodadas do Campeonato (@ChampRDS) 22 de julho de 2024

A postagem de McGregor menosprezando a descoberta de O’Malley e Novitzky foi excluída, mas isso não impediu o campeão peso-galo do UFC de criticar McGregor em resposta.

“Conor não está em nenhuma conversa de GOAT”, O’Malley escreveu em um post. “Entretenimento sim, mas habilidades, não. Tem uma mão esquerda muito boa. Cardio de merda. Jits fracos. Atlético decente. Mentalmente fraco. Viciado em drogas, precisa de reabilitação. 1-4 últimas 5 lutas. Ainda fã. Espero que o dedo do pé se cure.”

“Acho que ele é um babaca”, acrescentou O’Malley sobre McGregor em uma mensagem de acompanhamento.

Os comentários completos de O’Malley podem ser lidos abaixo.

Sinto falta do velho Conor 🙁 você caiu, cara. Ainda sou fã. Na verdade, não me importo, você está 1-4 em seus últimos 5. Ainda estou animado para assistir. Espero que o dedão esteja melhor. https://t.co/ENSkQw1RmB — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 23 de julho de 2024

Não, eu acho que ele é uma vadia — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 23 de julho de 2024

Conor não está em nenhuma conversa de GOAT. Entretenimento sim, mas habilidades, não. Tem uma mão esquerda muito boa. Cardio de merda. Jits fracos. Atlético decente. Mentalmente fraco. Viciado em drogas, precisa de reabilitação. 1-4 últimas 5 lutas. Ainda fã. Espero que o dedo do pé se cure — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 23 de julho de 2024

Esta não é a primeira vez para McGregor e O’Malley.

Apesar de repetidamente professar sua admiração por McGregor no passado, O’Malley se viu na mira do ex-campeão em maio, quando McGregor incluiu O’Malley em um discurso contra Ryan Garcia após o boxeador ter falhado no teste de drogas para ostarina.

Em junho, O’Malley disse ao MMA Fighting que continuava fã de McGregor depois que o irlandês voltou atrás em alguns de seus comentários durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

“Eu sempre serei um grande fã de Conor”, ​​O’Malley disse ao MMA Fighting. “O maior fã, assisti a carreira dele se desenrolar, assisti a cada entrevista possível. Aprendi muito com ele. Ele é uma lenda. É isso. É o que é.”

Na segunda-feira, esse fandom foi testado mais uma vez.