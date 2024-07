Sean O’Malley duvida que Umar Nurmagomedov apareça para enfrentar Cory Sandhagen: ‘Ficarei surpreso se a luta acontecer’

Sean O’Malley tem sua próxima tarefa, uma luta esperada contra Merab Dvalishvili, mas um novo desafiante número 1 no peso galo pode ser coroado em agosto.

Quando o UFC retornar a Abu Dhabi, o desafiante ao título interino Cory Sandhagen continua sua busca pelo ouro indiscutível quando enfrenta o invicto Umar Nurmagomedov no evento principal de cinco rounds. Espera-se que o vencedor tenha a próxima chance pelo título, anunciou o CEO do UFC Dana White após a luta ser revelada para 3 de agosto.

Claro, isso pressupõe que a luta realmente aconteça, porque O’Malley tem suas dúvidas.

“Vou ficar ligado… se acontecer”, O’Malley disse recentemente ao MMA Fighting. “Sabemos que Umar gosta de desistir se algo acontecer. Ficarei surpreso se a luta acontecer.”

Desde que chegou ao UFC, Nurmagomedov venceu cinco lutas seguidas, mas também foi forçado a desistir de quatro lutas programadas devido a várias circunstâncias, incluindo doença e lesão.

O padrão inconsistente de aparições convenceu O’Malley de que Nurmagomedov pode nem mesmo comparecer à luta em agosto, especialmente depois que o russo já havia perdido uma luta previamente agendada contra Sandhagen há um ano.

Supondo que o desastre não aconteça, O’Malley na verdade favorece Sandhagen para vencer Nurmagomedov, o que pode colocar O’Malley em rota de colisão com o eterno desafiante ao peso galo do Colorado.

“Estou surpreso que Cory seja um azarão tão grande”, disse O’Malley. “Acho que Cory é um dos caras mais habilidosos de todo o UFC. Eu não ficaria surpreso se Cory o vencesse.

“Sim [I’m picking Sandhagen]. Eu acho que Umar é tão bom quanto todos pensam que ele é. Eu só acho que Cory é melhor.”

Sandhagen, mais conhecido como um striker dinâmico, pode representar um desafio interessante para O’Malley, já que o campeão se orgulha de ter um dos maiores poderes de nocaute de toda a divisão.

Embora ele ainda tenha uma abordagem de esperar para ver sobre essa luta, O’Malley adoraria o desafio se Sandhagen vencesse Nurmagomedov.

“Concordo [that would be a good fight]”, disse O’Malley.

O fato de O’Malley ter Dvalisvhili em mente e, então, potencialmente Sandhagen ou Nurmagomedov está muito longe da luta que ele buscava depois de derrotar Marlon Vera em março.

Imediatamente após conseguir sua primeira defesa de título no UFC 299, O’Malley voltou sua atenção para o campeão peso-pena do UFC Ilia Topuria como um oponente dos sonhos, clamando pela oportunidade de potencialmente conquistar um título em uma segunda divisão.

A ideia foi duramente criticada, especialmente com Dvalisvhili ainda esperando nos bastidores após construir uma sequência invicta de 10 lutas na divisão peso galo.

Então, em vez de perseguir Topuria e outro cinturão, O’Malley alegremente mudou seu foco de volta para Dvalisvhili. O mesmo vale para o futuro. O’Malley ainda espera o status de “campeão-campeão” um dia, mas se os fãs querem vê-lo ficar no peso galo para defender seu cinturão, então é exatamente isso que ele vai fazer.

“Estou aqui pelas pessoas”, disse O’Malley. “Achei que subir para lutar contra Ilia deixaria as pessoas animadas. Ilia, na minha opinião, é muito mais perigoso que Merab. Então fiquei animado quando as pessoas disseram, ‘Não, lute contra Merab, não queremos ver você lutar contra Ilia.’ Eu disse, ‘Claro que sim, aposto. Vou lutar contra Merab.’

“Estou aqui pelo povo. Se eles querem me ver como bicampeão, vamos fazer isso. Se eles querem me ver defender, vamos fazer isso. Estou aqui pelo povo.”