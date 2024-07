Sean O’Malley e Alexa Grasso prontos para defender títulos no Noche UFC

Duas lutas de título serão a atração principal do UFC 306 no The Sphere em Las Vegas em 14 de setembro, com Sean O’Malley defendendo o título peso galo contra a principal desafiante Merab Dvalishvili e Alexa Grasso colocando seu campeonato peso mosca feminino em jogo em uma luta trilogia contra Valentina Shevchenko.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou o card de 10 lutas, que foi renomeado como Noche UFC, na noite de sexta-feira para o evento mais ambicioso da promoção até o momento.

Este evento no The Sphere será um “e pronto”, de acordo com White, e se tornará a produção mais cara que o UFC já montou. O UFC também assumiu um patrocinador principal pela primeira vez com a Riyadh Season sendo anexada ao evento.

O’Malley fará a segunda defesa de seu título. Depois de nocautear Aljamain Sterling para reivindicar o campeonato em agosto passado, ele vingou uma derrota para Marlon Vera com uma vitória por decisão unânime em março. A defesa do título contra Dvalishvili, vencedor de 10 lutas seguidas, tem sido rumorada há muito tempo e finalmente se concretizará em setembro. Dvalishvili vem de uma vitória por decisão dominante sobre o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo em fevereiro.

Grasso e Shevchenko se encontrarão pela terceira vez consecutiva no co-evento principal. Grasso surpreendeu Shevchenko com uma finalização no quarto round para ganhar o título em março de 2023. Os dois se encontraram novamente em setembro passado, com a luta terminando em um empate dividido controverso. Os dois foram marcados como treinadores principais na série “The Ultimate Fighter”, com a expectativa de que se encontrariam após a conclusão da temporada.

Também no card estará um confronto de pesos-pena entre Diego Lopes e Brian Ortega. Os dois estavam marcados para se encontrar no UFC 303, mas Ortega adoeceu no dia da luta e foi substituído por Dan Ige. Lopes venceria e escolheu Noche UFC para sua próxima luta. O UFC atendeu e remarcou o que provavelmente é uma luta eliminatória de pesos-pena.

O card de 10 lutas acontecerá durante o fim de semana da Independência do México, a poucos minutos da luta de boxe recentemente anunciada entre Canelo Alvarez e Edgar Berlanga na T-Mobile Arena.