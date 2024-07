Sean Strickland: Robert Whittaker ‘posso conseguir depois que eu recuperar meu cinturão’

Sean Strickland está de olho na luta pelo título dos médios do UFC, não importa o que os fãs estejam pedindo.

Strickland conquistou uma vitória por decisão dividida sobre Paulo Costa no co-evento principal do UFC 302 no mês passado. Três semanas depois, Robert Whittaker parou Ikram Aliskerov em menos de dois minutos no evento principal do UFC Arábia Saudita. Com Dricus du Plessis e Israel Adesanya liderando o UFC 305 em agosto pelo cinturão de 185 libras, a maioria dos fãs de MMA acredita que Strickland e Whittaker devem batalhar em uma luta de desafiante nº 1.

Depois de perder o título para du Plessis no UFC 297 em janeiro por decisão dividida muito acirrada, coroada com uma vitória de cinco rounds sobre Costa, Strickland sente que fez o suficiente para ter uma chance pelo título e não deveria precisar lutar contra Whittaker para consolidá-la.

“A ideia de que Whittaker tenha uma chance pelo título antes de mim é f*demente louca”, escreveu Strickland no Twitter. “Cara, você está 0-3 [against du Plessis and Adesanya]com uma paralisação. Eu venci esses dois c*nts.

“Os rankings importam? Faça a coisa certa, UFC.”

Um fã declarou sua opinião de que Strickland deveria lutar com Whittaker em sua próxima luta, e Strickland discordou. No entanto, o favorito dos fãs diz que certamente está aberto a enfrentar “The Reaper”, mas fará isso depois de recuperar seu título.

Ele pode conseguir depois que eu ganhar meu cinturão de volta — Sean Strickland (@SStricklandMMA) 9 de julho de 2024

