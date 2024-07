Segurança reforçada em Paris, primeira Barbie cega, passaportes mais poderosos: fique por dentro das histórias do dia

👋 Bem-vindo ao 5 Things PM! De todos os países ao redor do mundo, quais passaportes têm mais influência? O mais poderoso é vermelho por fora, roxo por dentro e dá acesso a 195 destinos globais sem visto.

1️⃣ Segurança primeiro: Milhões de visitantes e milhares de atletas desembarcarão em Paris para os Jogos Olímpicos que começam esta semana, e mantê-los todos seguros é uma tarefa gigantesca. Os organizadores planejam mobilizar cerca de 35.000 policiais por dia.

2️⃣ Reinicialização do varejo: Overstock.com, um dos maiores nomes do e-commerce, está sendo revivido apenas um ano após seus novos proprietários abandonarem o nome em favor de Bed Bath & Beyond. O site relançado dará maior ênfase a acordos de liquidação e encerramento.

3️⃣ Contagem falsa: Centenas de votos fraudulentos foram lançados para um finalista no prestigiado Hugo Awards, que homenageia os melhores trabalhos de ficção científica e fantasia. Cerca de 10% dos votos foram feitos sob “nomes obviamente falsos”, disseram os administradores.

4️⃣ Diversidade de bonecas: A Mattel lançou a primeira Barbie cega em um esforço para tornar o brinquedo icônico mais inclusivo e representar mais setores da sociedade. Ela carrega uma bengala branca e vermelha e usa óculos escuros na cabeça para proteção adicional dos olhos.

5️⃣ Encontro com o destino: Era hora de sua excursão da sexta série, e seis pequenas palavras — “marmita na escadaria do Capitólio” — saltaram para Forrest Brown, da CNN. Aquela aventura de 60 milhas com alguns colegas da Carolina do Sul mudou sua vida.

🥐 Não seja um clichê: Paris receberá cerca de 15 milhões de turistas para as Olimpíadas de Verão. É fácil se destacar, então Saskya Vandoorne, da CNN, oferece algumas dicas úteis sobre como navegar pela capital da França como um morador local.

Como não ser um clichê em Paris

• Diretor do Serviço Secreto renuncia após críticas sobre falhas de segurança em comício de Trump

• Os dois principais democratas no Congresso apoiam Kamala Harris

• O planeta acaba de vivenciar o dia mais quente já registrado

🪴 Tela da natureza: A artista espanhola Almudena Romero sabia desde jovem que amava plantas, então não é surpresa que ela tenha feito delas o meio para exibir seu trabalho.

Alguns de vocês na plateia me viram muito emocionado, porque meu agressor está aqui hoje. Senhorita Kansas Alexis Smith

Revelação corajosa: Smith surpreendeu os juízes durante sua entrevista final na competição Miss Kansas quando disse que seu agressor estava na plateia. Ela planeja continuar a se manifestar contra a violência doméstica e competirá pela coroa de Miss América em janeiro.

📖 Pensamentos profundos: Keanu Reeves, que está promovendo seu primeiro romance, explica por que a mortalidade tem estado em sua mente ultimamente.

🦈 Tubarões que vivem na costa do Brasil acabaram de testar positivo para qual droga?

Um LSD

B. Heroína

C. Cocaína

D. Metanfetamina

⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

💪 Peça performática: Um fisiculturista suado sentado na vitrine de um showroom em Paris está atraindo muita atenção dos passantes. É por isso que ele está lá.

😎 Gostamos de encerrar as coisas com uma nota positiva:

Agora que Harris está concorrendo à presidência, as pessoas estão clamando para que Maya Rudolph a interprete novamente no “Saturday Night Live”. A ex-integrante do elenco do “SNL” ganhou um Emmy por sua interpretação de Harris em 2019 durante um debate de vice-presidente.

🧠 Resposta do teste: C. Cocaína foi encontrada em seus sistemas, a primeira vez que a droga foi detectada em tubarões selvagens.

