Seleção dos Estados Unidos diz que não há pressão adicional para o Uruguai

KANSAS CITY, Missouri – Os homens dos Estados Unidos estão com as costas coletivas contra a parede na Copa América antes da decisiva final do grupo de segunda-feira contra o Uruguai, mas o técnico da USMNT, Gregg Berhalter, e o capitão Christian Pulisic insistiram no domingo que a pressão não é diferente de habitual.

“A pressão a que você está se referindo sempre existiu”, disse Berhalter aos repórteres no Arrowhead Stadium. “Mais uma vez, não pode haver mais pressão externa do que aquela que colocamos sobre nós mesmos como equipe e como jogadores e como queremos atuar, e queremos fazer um ótimo trabalho. tudo o que posso controlar – tudo o que posso controlar – é como preparamos a equipe para jogar com confiança e ter um desempenho forte e esse é realmente o meu foco agora.”

A seleção dos EUA provavelmente precisa derrotar o Uruguai na segunda-feira para avançar para as quartas de final. Após a derrota de quinta-feira por 2 a 1 para o Panamá, a seleção dos EUA pode até falhar em avançar com uma vitória na segunda-feira se o Panamá vencer a Bolívia e compensar a diferença de gols sobre os americanos.

O Panamá marcou no final para derrotar um time dos EUA de 10 homens na segunda rodada do jogo de grupos depois que o atacante Timothy Weah foi expulso aos 18 minutos de jogo por dar um golpe na parte de trás da cabeça de um adversário em uma revisão de vídeo de jogada que foi pego longe da bola. Weah recebeu uma suspensão de duas partidas pela infração.

Os americanos marcaram primeiro, mas rapidamente sofreram o empate e então formaram uma defesa 5-3-1 antes de sofrer o gol da vitória no final.

Os EUA ainda estão em segundo no Grupo C rumo à última rodada, mas a derrota e a expectativa de que o Panamá derrote uma seleção da Bolívia que não vence fora de casa há quase uma década significa que os americanos podem não conseguir passar do grupo em casa em seu único grande torneio antes da Copa do Mundo de 2026.

Pulisic disse após a derrota para o Panamá que os americanos precisariam “jogar o jogo das nossas vidas” contra o Uruguai para vencer. No domingo, ele voltou atrás nessa frase, dizendo que se emocionou nos momentos após a derrota. Sentado ao lado de Berhalter enquanto falava aos repórteres no Arrowhead Stadium, Pulisic repetiu as palavras de seu treinador sobre estabelecer altas expectativas internas e ao mesmo tempo filtrar a pressão externa, que inclui críticas crescentes ao seu treinador.

“Acho que temos que jogar um jogo realmente forte”, disse Pulisic. “Sei que temos um time bom o suficiente para que, se fizermos isso, façamos uma performance realmente boa.

“Isso significa sair com intensidade desde o início, não deixando que as emoções tomem conta de nós, mas mantendo o nosso plano de jogo e confiando que temos uma equipe boa o suficiente e que, eventualmente, ao longo dos 90 minutos, poderemos marcar um gol e seguir em frente e vencer o jogo. Então, acho que só precisamos de um desempenho muito forte. O melhor jogo de nossas vidas seria ótimo, mas isso não acontece com frequência.

O status do goleiro dos EUA Matt Turner continua incerto após deixar o jogo de quinta-feira no intervalo devido a uma lesão na perna. Turner participou de um treinamento leve no sábado e domingo, mas Berhalter disse que sua equipe “continuará monitorando” o status do seu No’ 1.

Weah deixa a seleção masculina dos EUA com uma lacuna a preencher também na ala, o que os forçará a encontrar soluções diferentes no ataque.

“Timmy nos dá uma verticalidade, nos dá assistências”, disse Berhalter. “Ele é perigoso na frente do gol e defensivamente, ele faz um trabalho muito bom, então é difícil substituí-lo. Mas para nós, temos um plano de jogo que vamos e executamos, e colocaremos em campo os jogadores que achamos que podem fazer isso.”

O Uruguai não terá o técnico Marcelo Bielsa ausente na partida de segunda-feira. A CONMEBOL anunciou neste domingo que Bielsa foi suspenso porque o Uruguai atrasou a entrada em campo para o início do segundo tempo contra a Bolívia, na quinta-feira.

Berhalter não acredita que a ausência física de Bielsa nas laterais mudará a forma como o Uruguai encara o jogo. O técnico dos EUA também espera que o Uruguai comece com um time com força total, mesmo que um empate veja A Celeste garantir o primeiro lugar no grupo e uma vaga na fase eliminatória.

“Eles fazem algumas coisas, de nível muito, muito alto”, disse Berhalter sobre o Uruguai. “A intensidade com que jogam, a velocidade, como mantêm a intensidade durante o jogo são níveis diferentes. Os dados físicos estão acima e além de outros times neste torneio. E a segunda coisa é contra-atacar, fazer a transição. Eles ganham a bola e imediatamente começam atrás da linha de fundo, e isso é algo para o qual precisamos estar preparados.”

Não conseguir passar do grupo seria uma grande decepção, mas Pulisic disse: “Eu diria apenas que nosso foco como um coletivo é sair e vencer o jogo porque esse é o objetivo da nossa equipe. Não é nisso que estamos pensando. Então, para nós, estamos todos aqui, estamos todos com fome, queremos vencer e queremos continuar neste torneio e é isso que nos motiva a ir amanhã.”