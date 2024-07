Seleção dos EUA de Basquete: escalação, programação e notícias das Olimpíadas de Paris 2024

A equipe dos EUA irá para as Olimpíadas de 2024 em Paris com um elenco repleto de algumas das maiores estrelas da NBA e contra o que pode ser o grupo mais competitivo de todos os tempos.

Como quatro vezes vencedora da medalha de ouro olímpica, a equipe dos EUA será favorita mais uma vez, mas poderá enfrentar uma competição acirrada — incluindo uma equipe da França que terá Victor Wembanyama e Rudy Gobert.

Entre os que jogam pelo Team USA estão LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Sob o comando do técnico Steve Kerr, o time tentará voltar ao pódio de medalhas depois que o Team USA terminou em quarto lugar na Copa do Mundo de Basquete FIBA ​​de 2023.

O time dos EUA está agora em Abu Dhabi para dois jogos de exibição antes de outro par em Londres. O time então viajará para a França, onde jogará três jogos do Grupo C em Lille em 28 de julho (Sérvia), 31 de julho (Sudão do Sul) e 3 de agosto (Porto Rico). As rodadas eliminatórias então mudam para Paris com as quartas de final (6 de agosto), semifinais (8 de agosto) e jogo da medalha de ouro (10 de agosto) na Accor Arena.

À medida que fazemos a contagem regressiva para Paris 2024, você receberá as últimas notícias e análises.

jogar 0:50 Ventoso: Equipe dos EUA é dominada pela Austrália na pintura Brian Windhorst diz que a equipe dos EUA tem muito trabalho a fazer depois de perder 68 pontos dentro do garrafão para a Austrália em um jogo de exibição.

Apesar de algumas dificuldades iniciais, LeBron James e companhia conseguiram segurar um talentoso time canadense em uma vitória de exibição em Las Vegas.

Jogos de exibição de basquete dos EUA

10 de julho: EUA 86, Canadá 72 (Las Vegas)

15 de julho: EUA 98, Austrália 92 (Abu Dhabi)

17 de julho: Sérvia vs. EUA (Abu Dhabi)

20 de julho: Sudão do Sul vs. EUA (Londres)

22 de julho: Alemanha vs. EUA (Londres)

Elenco da equipe dos EUA

Guardas:

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Derrick Branco (Boston Celtics)

Avançar:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Centros:

Joel Embiid (Filadélfia 76ers)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Bam Adebayo (Miami Heat)

*Kawhi Leonard se retirou da Seleção dos EUA em 10 de julho.

Equipe treinadora:

Steve Kerr, do Warriors, será o técnico do time dos EUA, auxiliado por Erik Spoelstra (Miami Heat), Tyronn Lue (LA Clippers) e Mark Few (Gonzaga).

MAIS: Jogadores internacionais da NBA nas Olimpíadas

Calendário das Olimpíadas de Paris

Doze equipes se classificaram para as Olimpíadas, com três grupos compostos por quatro equipes cada. As duas melhores equipes de cada um dos três grupos se classificarão para as quartas de final. As duas melhores equipes em terceiro lugar também avançam. Os jogos da fase de grupos serão disputados no Estádio Pierre Mauroy em Lille. As quartas de final, semifinais e jogos de medalha serão disputados na Accor Arena em Paris.

FASE DE GRUPOS – RODADA

27 de julho

Grupo A: Austrália x Espanha; Grécia x Canadá

Grupo B: Alemanha x Japão; França x Brasil

28 de julho

Grupo C: Sudão do Sul x Porto Rico; Sérvia x EUA

30 de julho

Grupo A: Espanha x Grécia; Austrália x Canadá

Grupo B: Japão x França; Brasil x Alemanha

31 de julho:

Grupo C: Porto Rico x Sérvia; Sudão do Sul x EUA

2 de agosto

Grupo A: Austrália x Grécia; Canadá x Espanha

Grupo B: Japão x Brasil; França x Alemanha

3 de agosto

Grupo C: Porto Rico x EUA; Sérvia x Sudão do Sul

QUARTAS DE FINAL

6 de agosto

Quatro jogos

SEMIFINAIS

8 de agosto

Dois jogos

JOGO DA MEDALHA DE BRONZE

10 de agosto

JOGO DA MEDALHA DE OURO

10 de agosto

Torneios de qualificação olímpica

Os torneios classificatórios olímpicos masculinos da FIBA ​​2024 aconteceram de 2 a 7 de julho na Grécia, Letônia, Espanha e Porto Rico.

Esses torneios decidiram os quatro times finais — Brasil, Grécia, Porto Rico e Espanha — para completar o campo de 12 times para o torneio olímpico masculino de basquete em Paris. Eles se juntarão aos outros oito times qualificados: França, EUA, Canadá, Austrália, Sudão do Sul, Japão, Sérvia e Alemanha.

Pireu, Grécia (Grécia se classifica)

grupo A

2 de julho: Croácia 108, Eslovênia 92

3 de julho: Nova Zelândia 90, Croácia 86

4 de julho: Eslovênia 104, Nova Zelândia 78

Grupo B

2 de julho: República Dominicana 90, Egito 77

3 de julho: Grécia 89, República Dominicana 82

4 de julho: Grécia 93, Egito 71

Semifinais

6 de julho: Grécia 96, Eslovênia 68

6 de julho: Croácia 80, República Dominicana 77

Final

7 de julho: Grécia 80, Croácia 69

Riga, Letônia (Brasil se classifica)

grupo A

2 de julho: Letônia 83, Geórgia 59

3 de julho: Filipinas 89, Letônia 80

4 de julho: Geórgia 96, Filipinas 94

Grupo B

2 de julho: Brasil 81, Montenegro 72

3 de julho: Montenegro 70, Camarões 66

4 de julho: Camarões 77, Brasil 74

Semifinais

6 de julho: Brasil 71, Filipinas 60

6 de julho: Letônia 72, Camarões 59

Final

7 de julho: Brasil 94, Letônia 69

San Juan, Porto Rico (Porto Rico se classifica)

grupo A

2 de julho: Lituânia 96, México 84

3 de julho: Lituânia 97, Costa do Marfim 93

4 de julho: México 92, Costa do Marfim 81

Grupo B

2 de julho: Itália 114, Bahrein 53

3 de julho: Porto Rico 99, Bahrein 56

4 de julho: Porto Rico 80, Itália 69

Semifinais

6 de julho: Lituânia 88, Itália 64

6 de julho: Porto Rico 98, México 78

7 de julho: Porto Rico 79, Lituânia 68

Valência, Espanha (Espanha se classifica)

grupo A

2 de julho: Espanha 104, Líbano 59

3 de julho: Espanha 89, Angola 81

4 de julho: Líbano 74, Angola 70

Grupo B

2 de julho: Bahamas 96, Finlândia 85

3 de julho: Bahamas 89, Polônia 81

4 de julho: Finlândia 89, Polônia 88

Semifinais

6 de julho: Bahamas 89, Líbano 72

6 de julho: Espanha 81, Finlândia 74

Final

7 de julho: Espanha 86, Bahamas 78