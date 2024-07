Seleção dos EUA derrota a Alemanha após dificuldades no All-Star Game da WNBA

A’ja Wilson fez 19 pontos e pegou 14 rebotes para ajudar a seleção olímpica feminina de basquete dos EUA a se recuperar de uma rara derrota em uma exibição e vencer a Alemanha por 84 a 57 na noite de terça-feira.

As americanas perderam para um time de WNBA All-Stars no sábado antes de viajar para Londres para a competição de exibição contra a Alemanha. Esses dois times estão no mesmo grupo nas Olimpíadas e jogarão novamente nos Jogos de Paris em 4 de agosto.

“Foi uma lufada de ar fresco sair do All-Star e vir para cá. Há um objetivo: vencer”, disse a armadora dos EUA Sabrina Ionescu.

Os EUA correram para uma liderança de 22-9, marcando os primeiros sete pontos do jogo. Ao final dos primeiros 10 minutos, os americanos construíram uma vantagem de 13 pontos.

Os alemães, que farão sua primeira aparição nas Olimpíadas, chegaram a 27-20 no meio do segundo quarto, mas não conseguiram chegar mais perto, já que os americanos lideravam por 44-32 no intervalo.

Os EUA marcaram os primeiros sete pontos do terceiro quarto e a Alemanha não ameaçou mais.

“Precisamos continuar a garantir que nossas largadas no terceiro melhorem a cada jogo”, disse a atacante dos EUA Breanna Stewart. “É um jogo de preparação. Não queremos atingir o pico muito cedo.”

Luisa Geiselsoder marcou 13 pontos e liderou a Alemanha.

Os americanos estavam sem Brittney Griner, que descansou. Foi sua primeira viagem ao exterior desde que foi presa em 2022 na Rússia e condenada a nove anos de prisão por posse de drogas e contrabando. Dez meses depois, ela estava livre após uma troca de prisioneiros de alto perfil.

Agora, o bicampeão olímpico está de volta à seleção dos EUA

Membros da equipe olímpica masculina dos EUA sentaram-se na quadra para assistir ao jogo. Os americanos derrotaram os alemães por 92-88 em um jogo de exibição na segunda-feira à noite.