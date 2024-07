Seleção dos EUA revela camisas de basquete olímpicas

Duas estrelas do basquete do Time EUA revelaram na quarta-feira os uniformes que serão usados ​​nos Jogos Olímpicos de 2024.

O ala do Phoenix Suns, Kevin Durant, modelou a edição branca dos uniformes que traziam “USA” em letras brancas e acabamento azul-marinho na frente. Uma faixa azul-marinho desce pela lateral antes de desbotar para um vermelho enevoado no shorts com uma estrela branca na parte inferior.

A ala do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, vestiu uma edição vermelha dos fios com um padrão vertical, letras vermelhas e acabamento branco. Semelhante à edição branca, o uniforme também inclui uma faixa azul marinho que se transforma em um vermelho enevoado ao longo do shorts com uma estrela vermelha na parte inferior.

Além de Wilson, a equipe feminina contará com algumas das maiores estrelas da WNBA, como a armadora do Seattle Storm, Jewell Loyd, as integrantes do Phoenix Mercury, Brittney Griner e Diana Taurasi — que jogará em sua sexta Olimpíada — e as companheiras de equipe do New York Liberty, Breanna Stewart e Sabrina Ionescu.

O time masculino conta com um grupo de estrelas competitivas, como o ala do Los Angeles Lakers, LeBron James, que participará de sua quinta Olimpíada, o ala do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, e o ala do Golden State Warriors, Stephen Curry.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris é em 26 de julho. O time masculino dos EUA joga sua primeira partida em 28 de julho contra a Sérvia. O time feminino enfrentará o Japão em 29 de julho.