Seleção espanhola conhece o rei e curte desfile de ônibus após vitória na Euro 2024

A Espanha comemorou sua vitória na Euro 2024 na segunda-feira com um desfile de ônibus aberto por Madri após uma visita ao rei e ao presidente do país.

A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 na final em Berlim, com o substituto Mikel Oyarzabal marcando o gol da vitória no final, depois que Cole Palmer empatou o gol inicial de Nico Williams.

Foi a quarta vez recorde que a Espanha venceu o Campeonato Europeu, tendo erguido o troféu em 1964, 2008 e 2012.

O esquadrão pousou no Aeroporto de Barajas, em Madri, pouco depois das 14h, horário local, na segunda-feira.

Horas depois, eles visitaram o Palácio da Zarzuela, casa do rei espanhol Felipe VI — que comemorou com a equipe no campo do Estádio Olímpico de Berlim no domingo — antes de seguirem para o Palácio da Moncloa, residência oficial do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Os jogadores e a comissão técnica seguiram então em um ônibus aberto para desfilar pelo centro de Madri, passando por algumas das ruas mais famosas da cidade antes de chegar à Plaza Cibeles pouco depois das 21h.

Jogadores da Espanha comemoram em um desfile de ônibus em Madri após vencer o Campeonato Europeu no domingo. Imagens Getty

O governo espanhol disse que mais de meio milhão de pessoas compareceram às comemorações. O capitão da Espanha, Alvaro Morata, apresentou o troféu da Eurocopa no palco antes que o time se juntasse a ele para as comemorações.

“Somos campeões da Europa! Tenho orgulho de ser capitão deste time”, disse Morata aos fãs.

“Às vezes eu marco [goals]e às vezes não, mas prometo que dei tudo para vencer este Campeonato Europeu… Espero que tenham gostado tanto quanto nós. Foi mágico.”

A vitória sobre a Inglaterra concluiu um torneio perfeito para a equipe do técnico Luis de la Fuente, vencendo todos os sete jogos, incluindo vitórias sobre a anfitriã Alemanha, a atual campeã Itália e a favorita França.

“Estou orgulhoso de treinar um grupo como este”, disse De la Fuente. “Estamos orgulhosos de que a Espanha tenha esta geração, com seus valores. Eles são modelos para a Espanha. Vamos torcer para que isso continue.”

As vitórias na fase de grupos sobre Croácia, Itália e Albânia foram seguidas por uma confortável vitória por 4 a 1 sobre a Geórgia nas oitavas de final e uma vitória apertada por 2 a 1 sobre a Alemanha nas quartas de final, após a prorrogação.

A Espanha se recuperou de uma desvantagem de um gol e venceu a França por 2 a 1 na semifinal, antes de superar a Inglaterra pelo mesmo placar.

O meio-campista Rodri foi eleito o jogador do torneio, e o ponta Lamine Yamal, o melhor jogador jovem.