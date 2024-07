Seleção EUA x Alemanha: placar ao vivo, atualizações da preparação olímpica

A equipe dos EUA continua sua preparação para conquistar a quinta medalha de ouro consecutiva no basquete masculino antes das Olimpíadas de 2024 em Paris.

Depois de quatro vitórias em exibições neste verão, a equipe jogará sua última partida preparatória contra a Alemanha na segunda-feira, na O2 Arena de Londres, antes de embarcar para a França.

No sábado, os EUA venceram o Sudão do Sul em um thriller de 101-100 graças à bandeja de LeBron James com oito segundos restantes. O time dos EUA venceu a Sérvia e a Austrália em dois jogos realizados em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Esses resultados seguiram uma vitória sobre o Canadá em Las Vegas em 10 de julho.

Nas Olimpíadas, a equipe dos EUA jogará três jogos do Grupo C em Lille: no domingo (Sérvia), 31 de julho (Sudão do Sul) e 3 de agosto (Porto Rico). As rodadas eliminatórias então mudam para Paris com as quartas de final (6 de agosto), semifinais (8 de agosto) e jogo da medalha de ouro (10 de agosto) na Accor Arena.

Acompanhe aqui atualizações e análises ao vivo do jogo do Time EUA contra a Alemanha.

