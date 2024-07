Seleção EUA x Sérvia: placar ao vivo, atualizações da preparação para as Olimpíadas

A equipe dos EUA continua sua preparação para uma corrida pela quinta medalha de ouro olímpica consecutiva com uma série de jogos de exibição contra outras equipes concorrentes antes de chegar a Paris.

Na quarta-feira, o Time EUA derrotou a Sérvia por 105-79 em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, com uma jogada estelar de Stephen Curry, que terminou com 24 pontos. Bam Adebayo contribuiu com 17 pontos, incluindo três cestas de 3 pontos.

Foi a terceira vitória consecutiva da equipe dos EUA em uma exibição, depois de derrotar a Austrália por 98 a 92 na segunda-feira na Emirates Arena e derrotar o Canadá por 86 a 72 em Las Vegas na semana passada.

A equipe agora segue para Londres para mais dois jogos de exibição, contra o Sudão do Sul e a Alemanha.

Para as Olimpíadas, a equipe dos EUA jogará três jogos do Grupo C em Lille em 28 de julho (Sérvia), 31 de julho (Sudão do Sul) e 3 de agosto (Porto Rico). As rodadas eliminatórias então mudam para Paris com as quartas de final (6 de agosto), semifinais (8 de agosto) e jogo da medalha de ouro (10 de agosto) na Accor Arena.

Encontre todas as atualizações, destaques e principais conclusões da vitória do Time EUA sobre a Sérvia.

