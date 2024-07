Seleção Feminina dos EUA segue para as Olimpíadas de Paris com pontos de interrogação no ataque

A chefe da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, disse que queria melhor tomada de decisão e execução diante do gol contra a Costa Rica na partida final das americanas antes de partirem para as Olimpíadas de 2024.

Em vez disso, ela conseguiu um empate sem gols, no qual a seleção feminina dos EUA fez 26 arremessos e manteve 80% da posse de bola contra uma Ticas um time que jogou em um bloco ultrabaixo — uma “árvore de Natal” 4-2-3-1, observou Hayes após a partida — que obstruiu os canais e exigiu dos americanos uma precisão que nunca veio.

“Ouça, se você jogar um jogo de porcentagens ou lei das médias, estamos criando cada vez mais chances de alta qualidade e estamos obtendo números em áreas-chave, estamos conseguindo toques nas áreas-chave”, disse Hayes após ler uma estatística da Opta sobre os 67 toques de sua equipe na área da Costa Rica sem marcar.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“A última parte é a mais difícil. E eu sou muito paciente, porque treinei times que precisam quebrar bloqueios, e é a coisa mais difícil de fazer em um treinamento. Se não tivéssemos criado situações hoje à noite, sim, eu poderia dizer algo diferente, mas eu realmente amo a intenção do time. Nós continuamos com isso.”

Apesar do domínio estatístico, a seleção feminina dos EUA produziu menos gols esperados contra a Costa Rica (1,82, segundo a TruMedia) do que na vitória de sábado por 1 a 0 sobre o México (1,94), o “último jogo” ao qual Hayes se referia.

O jogo de terça-feira foi disputado em um calor opressivo (o índice de calor no início do jogo era de 106 graus Fahrenheit), e foi uma partida de despedida, o que pode frequentemente produzir algumas performances atípicas de times. Ainda assim, a falta de produto final da USWNT nos últimos 180 minutos é uma preocupação não no vácuo, mas porque é um lembrete de problemas de antigamente.

As americanas lutaram para se conectar indo para a Copa do Mundo Feminina da FIFA do ano passado, e os problemas que foram previstos na preparação para aquele torneio se desenrolaram quando os EUA saíram nas oitavas de final para seu pior resultado em um grande torneio. Era um time diferente, com um técnico diferente — e o objetivo de Hayes é o desenvolvimento a longo prazo — mas a questão de quando as coisas vão dar certo na frente da rede continua justa e urgente uma semana antes das Olimpíadas.

Há muito talento individual no elenco, uma verdade inegável sobre a seleção para a Copa do Mundo de 2023, e houve momentos de magia no grupo.

Uma combinação no final do jogo de Trinity Rodman, Mallory Swanson e Sophia Smith momentos depois que o trio entrou em campo na vitória de 4 de junho sobre a Coreia do Sul serve como evidência disso. Todas essas três jogadoras permanecem em forma de calibre MVP para seus clubes da National Women’s Soccer League.

Para a USWNT, o jogo combinado continua sendo um trabalho em andamento não apenas entre as três da frente, mas para o coletivo. Os melhores momentos da USWNT na vitória de 1 a 0 sobre o México no sábado aconteceram na transição. Evoluir esse ethos exigirá mais tempo do que os quatro jogos que a USWNT teve sob Hayes antes das Olimpíadas.

Outra exibição ineficaz da seleção feminina dos EUA certamente é motivo de preocupação antes das Olimpíadas de Paris. Mitchell Leff/Getty Images

“Sim, precisamos ser mais clínicos, não preciso dizer o óbvio”, disse Hayes. “Mas acho que quando você teve talvez meia dúzia de sessões de treinamento no total desde que sou o treinador, acho que é um retorno muito bom até agora.”

A meio-campista Rose Lavelle foi uma retirada tardia da escalação após os aquecimentos de terça-feira devido ao que a US Soccer chamou de “rigidez nas pernas”. A criatividade de Lavelle em espaços apertados fez muita falta contra o bloqueio baixo de uma adversária, uma declaração perene aplicável a muitas partidas dos últimos anos. A ascensão de Lavelle com a USWNT em 2017 coincidiu com a incapacidade da USWNT de resolver bloqueios baixos nas Olimpíadas de 2016.

Korbin Albert entrou no lugar de Lavelle e jogou como meia-atacante ao lado de Lindsey Horan, e os EUA tentaram, mas nunca conseguiram.

Rodman, Smith e Swanson contornaram a situação de seus defensores para chegar à linha de fundo nos primeiros 12 minutos, mas encontraram corpos adversários — ou as mãos da goleira Noelia Bermúdez — no caminho de seus cruzamentos ou chutes.

O momento de ataque mais coeso do primeiro tempo e talvez da partida aconteceu aos 37 minutos, quando uma série de passes da seleção feminina dos EUA pelo lado esquerdo terminou com a volante Sam Coffey lançando a bola para o segundo poste para Horan, cujo pé direito fez contato apenas para ver a bola quicar suavemente no primeiro poste.

Foi um ataque raro pelo lado esquerdo da seleção feminina dos EUA. Jenna Nighswonger, que surgiu como lateral esquerda titular do time, estava ausente da partida de terça-feira como parte do gerenciamento de carga antes das Olimpíadas. Nenhuma jogadora ganhou mais destaque na era Hayes do que Nighswonger, cuja primeira convocação ocorreu no acampamento do final de novembro, após a nomeação de (mas não a chegada oficial de) Hayes ao time. Ela começou oito das 11 partidas da seleção feminina dos EUA neste ano, chegando na terça-feira. Em sua ausência, a seleção feminina dos EUA mudou de rumo.

As americanas frequentemente constroem posse de bola com Nighswonger empurrando alto no lado esquerdo em uma função quase de ponta quando ela está em campo. Sem ela na terça-feira, no entanto, as americanas se inclinaram drasticamente para o lado direito, tanto que a posição média de Swanson — que começou a partida como ponta esquerda — estava bem dentro de Smith nos primeiros 45 minutos.

O #EUA WNT frequentemente favorece uma construção do lado esquerdo com Nighswonger, mas eles estão sobrecarregando tanto o lado direito esta noite (sem ela) que a posição média de Swanson está na verdade tão dentro da de Smith que eles inverteram. Não é totalmente novo, mas é muito mais pronunciado. foto.twitter.com/KNa414lf9H -Jeff Kassouf (@JeffKassouf) 17 de julho de 2024

“Está tudo certo”, Hayes disse à lateral direita Emily Fox no começo do primeiro tempo, conforme captado pelo microfone da TNT. Hayes estava falando sobre a bola para Rodman em áreas abertas. Estava certo, assim como outras oportunidades, mas o produto final da seleção feminina dos EUA ficou para trás novamente na terça-feira.

Hayes mudou para um 3-5-2 no segundo tempo para tentar encontrar mais espaços no ataque, e a seleção feminina dos EUA parecia mais animada, mas ainda não conseguiu encontrar um avanço.

Cuidado e contexto são especialmente necessários em jogos de despedida. Há uma mistura estranha de experimentação e proteção contra lesões — em contraste com a potencial ansiedade que os jogadores sentem antes de um grande torneio — que quase faz o resultado parecer secundário.

Todas essas circunstâncias incomuns aparentemente resultam em partidas mais sem graça. Houve jogos de despedida ruins antes, incluindo um empate sem gols com a Coreia do Sul antes da Copa do Mundo de 2015. Os EUA venceram aquele torneio, o primeiro de duas Copas do Mundo seguidas.

O cenário mudou drasticamente desde então, como Hayes tem lembrado regularmente ao mundo. Os americanos não são os favoritos nesta Olimpíada, e um grupo de Zâmbia, Alemanha e Austrália os desafiará a cada passo do caminho. Houve muitos sinais de progresso sob Hayes, contando seu tempo supervisionando o time de longe na primavera ao lado da treinadora interina Twila Kilgore. Hayes destacou a variedade de desafios que eles enfrentaram recentemente, da marcação individual do México a diferentes bloqueios defensivos.

No entanto, como Hayes disse novamente na terça-feira: “Temos que ser pacientes”.

Terça-feira foi outro exercício desse desafio.

“Jogar contra blocos baixos para qualquer time no futebol é o mais difícil de fazer”, ela disse. “Eu acho que para nós, é estar ciente de que se continuarmos criando chances na área certa, continuarmos recebendo números na área, continuarmos recebendo o máximo de toques possível naquela área, esses gols virão. Disso eu tenho certeza.”