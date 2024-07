Seleção Feminina dos EUA vence a fase de grupos olímpica mantendo o mesmo elenco

O tempo não é o inimigo, a treinadora da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, tem dito consistentemente. O tempo é simplesmente uma circunstância — uma contra a qual ela não pode lutar.

A nova treinadora teve apenas quatro partidas amistosas e menos de dois meses afastada da seleção feminina dos EUA para preparar o time para as Olimpíadas de 2024. Implementar novas ideias e estabelecer química exigiria tempo, ela disse, e esse pensamento serviria como um princípio orientador para todas as suas decisões daqui para frente.

“Só posso controlar o que posso controlar”, ela disse em sua introdução aos repórteres no final de maio. “Tipo, estou aqui, tenho esse cronograma.”

Na quarta-feira, Hayes novamente optou por continuar usando seu tempo limitado disponível com as jogadoras para estabelecer a química, em vez de rotacionar sua escalação em meio a uma agenda de torneios exaustiva. Ela fez apenas uma mudança — forçada por lesão — em sua escalação inicial, e a química parece estar se unindo enquanto os EUA derrotaram a Austrália por 2 a 1 na quarta-feira.

Os EUA entraram no jogo já tendo garantido uma vaga nas quartas de final, mas as americanas continuaram seu domínio. Foi apenas a segunda vez na história que as americanas venceram todos os três jogos de uma fase de grupos — a outra vez foi em 2012, quando ganharam o ouro — e os nove gols da USWNT foram o maior número da equipe em uma fase de grupos das Olimpíadas.

O foco de Hayes na quarta-feira parecia ser continuar o ímpeto que a seleção feminina dos EUA teve em seus dois primeiros jogos do torneio. Uma vitória de 3 a 0 sobre a Zâmbia para abrir o torneio precedeu uma vitória de 4 a 1 sobre a Alemanha no domingo, no melhor desempenho dos americanos em um grande torneio desde a Copa do Mundo de 2019. Na maior parte, a estratégia valeu a pena contra a Austrália.

A atacante Trinity Rodman marcou em uma bola parada pouco antes do intervalo, dando a ela um gol ou assistência em cada uma das três partidas olímpicas da equipe, e a meia reserva Korbin Albert acertou um chute deslumbrante no canto superior a 13 minutos do final do jogo, o que acabou sendo o gol da vitória.

A Austrália, precisando de um ponto para garantir a passagem para as quartas de final, jogou a bola para frente em ondas de lá e conseguiu um gol de volta nos acréscimos por meio de Alanna Kennedy. Dois minutos depois, Kennedy chegou a centímetros de marcar o empate em outro cruzamento na área, mas a bola saiu para fora e Kennedy ficou em lágrimas após o jogo. Ela e suas companheiras de equipe da Austrália devem esperar para ver como o Grupo A se desenrola mais tarde na quarta-feira para ver se elas avançarão como uma terceira colocada.

A sequência de Rodman é parte de uma tendência mais ampla de sucesso para a linha de frente dinâmica da USWNT, que está chegando ao auge no momento certo. Sophia Smith deu assistência para o gol de Rodman com uma cabeçada de pontapé de canto, o que também a colocou na súmula pelo terceiro jogo consecutivo.

É a primeira vez que duas companheiras de equipe da seleção feminina dos EUA registram um gol ou uma assistência em todos os jogos do grupo da seleção feminina dos EUA desde que Alex Morgan e Abby Wambach fizeram isso em 2012, no auge da parceria Morgan-Wambach.

Korbin Albert marcou o gol da vitória da seleção feminina dos EUA por 2 a 1 sobre a Austrália no Grupo B das Olimpíadas. John Todd/ISI/Getty Images

Há pouco descanso agora para os americanos, que jogam novamente em apenas três dias. A seleção feminina dos EUA entra nas quartas de final de sábado contra o inimigo familiar Japão com essa oscilação ascendente na forma, uma sequência que faz as recentes dificuldades de pontuação em amistosos parecerem uma memória distante. Ainda assim, Hayes insistiu — mesmo após a convincente vitória de 4 a 1 sobre a Alemanha no domingo — que ainda há trabalho a ser feito para criar conexões e aumentar a confiança.

Quarta-feira, é claro, reforçou a confiança de uma forma diferente. Não foi uma partida como a vitória aberta sobre a Zâmbia, nem a batalha de igual para igual com um lado alemão relativamente igualmente talentoso. Em vez disso, quarta-feira forneceu provas de que as americanas também poderiam lidar com uma oponente em um bloco defensivo baixo, o que tem sido um dos demônios da USWNT, mesmo contra as principais oponentes, como foi na eliminação das quartas de final olímpicas de 2016 da USWNT para a Suécia.

Precisando apenas de um empate para avançar, as Matildas se sentaram em uma formação compacta e ultradefensiva 5-2-3 e frequentemente colocavam todos os 10 jogadores de campo a 30 jardas de sua própria rede para obstruir os canais de passe da seleção feminina dos EUA. Foi uma estratégia sólida do técnico da Austrália e ex-assistente da seleção feminina dos EUA Tony Gustavsson — as americanas tinham lutado com essa tática duas semanas antes contra um time inferior da Costa Rica.

Desta vez, porém, as americanas foram pacientes, controlando a partida balançando a bola lateralmente e sondando com intenção — uma mudança de estilo que vimos da USWNT durante estas Olimpíadas. Não houve sinais de frustração das americanas, como houve no passado.

“A última parte é a mais difícil”, disse Hayes após o empate sem gols com a Costa Rica em 16 de julho. “E eu sou muito paciente, porque treinei times que precisam quebrar bloqueios, e essa é a coisa mais difícil de fazer como treinador.”

Na quarta-feira, os americanos acertaram. O que parecia um gol de seguro de Albert acabou sendo o vencedor do jogo, e, além de um breve lapso defensivo no final da partida de quarta-feira, quando a Austrália jogou a pia da cozinha (incluindo o goleiro) para frente, os americanos têm controlado os jogos.

Houve um risco para a estratégia de Hayes na quarta-feira, no entanto, e ele mostrou sua cara feia três minutos depois do início da partida. A volante Sam Coffey recebeu um cartão amarelo logo no início por um tackle na volante australiana Katrina Gorry. Foi a segunda advertência de Coffey no torneio, o que significa que ela está suspensa para as quartas de final.

Coffey tem sido essencial para a seleção feminina dos EUA durante o processo de reconstrução do time desde o fracasso da Copa do Mundo do ano passado (do qual ela não fez parte). Ela é a única volante dedicada do time na lista das Olimpíadas, e sua ausência no sábado deixa um enigma para Hayes.

A zagueira Tierna Davidson perdeu a partida de quarta-feira com uma contusão na perna. Emily Sonnett assumiu o papel de Davidson como a única mudança de escalação das duas partidas anteriores. Davidson e Naomi Girma, que é indiscutivelmente a melhor zagueira do mundo aos 24 anos, é uma dupla que tem sido um dos desenvolvimentos frutíferos sob Hayes, incluindo durante o tempo em que a técnica interina Twila Kilgore guiou o time.

Hayes tem um problema se Davidson não estiver em forma para a partida de sábado. Sonnett é o substituto mais próximo do suspenso Coffey, mas Sonnett seria necessário na linha defensiva novamente na ausência de Davidson.

Casey Krueger poderia entrar na defesa central para permitir que Sonnett jogasse na função de meio-campista defensivo, como fez com sucesso durante o último outono, mas Krueger tem jogado principalmente como fullback para a seleção feminina dos EUA. Um cenário mais provável é que Albert, que jogou em todas as três posições de meio-campo desde que estreou pela seleção feminina dos EUA no final do ano passado, ganhe a titularidade ao lado da capitã Lindsey Horan e da meia-atacante Rose Lavelle.

Não importa o que Hayes faça, a ausência de Coffey é grande, e Hayes agora precisa executar essas permutações. Ela também precisa administrar pernas potencialmente cansadas após optar pela menor quantidade de rotação de escalação para a seleção feminina dos EUA em um grande torneio desde as Olimpíadas de 2000, segundo a Opta.

Isso vai voltar para assombrar a USWNT? Talvez, mas Hayes insistiu que ela se recusa a olhar além da partida que está diante dela. Na quarta-feira, ela e a USWNT fizeram exatamente isso: resolveram os problemas que estavam diante delas.

Há valor nisso, considerando as recentes dificuldades da USWNT contra blocos baixos. O momentum e a aceleração contínua dos relacionamentos são uma recompensa adicional. O Japão, o próximo teste, oferecerá mais qualidade em todo o campo do que a Austrália fez na quarta-feira.

Os americanos estão agora a uma vitória de uma garantia de jogar por uma medalha, que era o padrão realista indo para o torneio. Suas performances até agora reforçam que um retorno ao topo do pódio é realista — mesmo que seja antes do previsto, o tempo que se dane.