Selena Gomez compartilha postagem cheia de fotos apaixonadas com Benny Blanco

Selena Gomez não consegue tirar as mãos Benny Blanco … aconchegando-se ao seu homem em uma série de fotos postadas no Instagram – de pijama, maiô e outras opções da moda!

A cantora e compositora deixou uma postagem bem parecida com seu namorado no IG ontem à noite… e, em cada foto, ela está se aproximando de BB, membros emaranhados de quase todas as maneiras imagináveis.

Confira as fotos… Selena está com braços e pernas enrolados em Benny de pijama, enquanto outra foto a mostra tomando banho de sol em um maiô justo. Benny dá abraços e beijos em Selena ao longo das fotos.

Ela agradeceu a Blanco por compartilhar sua vida com ela na legenda do post… e ele respondeu com uma série de emojis com olhos de coração – então, a vibração de ponta-cabeça está definitivamente vindo através da mídia social.