Selina Cheng: Jornalista de Hong Kong diz que foi demitida pelo WSJ após assumir cargo de liderança em sindicato sob ataque de Pequim

Uma repórter do Wall Street Journal em Hong Kong disse que foi demitida após ser eleita para liderar um sindicato de imprensa que foi atacado por Pequim em meio a uma repressão à segurança nacional.

Selina Cheng, que foi eleita presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong (HKJA) em 22 de junho, disse em uma declaração publicada na quarta-feira no X que havia sido demitida de seu emprego como repórter do setor automobilístico da China no início do dia.

Seu supervisor em Londres no The Journal pediu que ela se retirasse da eleição no mês passado, ela acrescentou.

“O editor disse que os funcionários do Journal não devem ser vistos como defensores da liberdade de imprensa em um lugar como Hong Kong, embora possam fazê-lo em países ocidentais, onde ela já está estabelecida”, disse Cheng na declaração.

Ela citou seu supervisor dizendo que ter funcionários do Journal defendendo as liberdades da mídia criaria conflitos de interesse porque o jornal relata tópicos relacionados, incluindo os julgamentos em andamento de jornalistas e organizações de mídia de Hong Kong.

“Estou decepcionada se esses editores no exterior chegaram a pensar que a liberdade de imprensa é uma questão controversa, como aqueles que desejam intimidar repórteres gostariam que acreditássemos”, disse ela. “Não é.”

O HKJA, um sindicato estabelecido em 1968, tem sofrido crescente pressão das autoridades nos últimos anos. Tanto autoridades de Hong Kong quanto a mídia estatal de Pequim o acusaram de ficar do lado dos manifestantes durante as manifestações antigovernamentais em 2019, uma acusação que a associação negou.

Durante décadas antes dos protestos, o grupo era visto como um símbolo próspero das liberdades pessoais valorizadas em Hong Kong, o que marcava um forte contraste com o cenário de mídia altamente regulamentado na China continental.

Mas os críticos têm lamentado cada vez mais a redução da liberdade de imprensa no território desde que Pequim impôs uma segurança nacional em Hong Kong após os protestos de 2019. Eles citam o fechamento de vários veículos de notícias e casos de editores sendo levados a julgamento. Em meio a uma repressão mais ampla às liberdades civis, muitas figuras da oposição foram presas para enfrentar julgamento, com grupos civis forçados a se dissolver.

Cheng disse que Gordon Fairclough, chefe de cobertura mundial do The Journal, veio do Reino Unido para entregar sua demissão pessoalmente, explicando que seu emprego havia sido eliminado devido à reestruturação.

Em maio, a editora-chefe do The Journal, Emma Tucker, anunciou demissões em Hong Kong como parte de uma estratégia para mudar o “centro de gravidade da região” para Cingapura, ela disse em um e-mail interno visto pela CNN. Cheng disse que havia sobrevivido àquela rodada de cortes.

Um porta-voz do The Journal confirmou à CNN que mudanças de pessoal foram feitas na quarta-feira, mas se recusou a comentar sobre indivíduos específicos.

“O Wall Street Journal foi e continua sendo um defensor feroz e vocal da liberdade de imprensa em Hong Kong e ao redor do mundo”, disse ele.

Durante meses, o jornal vem realizando uma campanha mundial pedindo a libertação de Evan Gershkovich, um repórter do Journal que está detido na Rússia há mais de um ano, acusado de espionar para a CIA.

“É por isso que estou profundamente chocado que editores seniores do jornal violem ativamente os direitos humanos de seus funcionários, impedindo-os de defender as liberdades das quais os repórteres do Journal dependem para trabalhar, em um lugar onde jornalistas e seus direitos estão ameaçados”, escreveu Cheng.

Ela planeja continuar liderando a HKJA.