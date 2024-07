Semifinal da Euro 2024: Holanda x Inglaterra atualizações ao vivo, placar

Você acredita? Depois de ficarmos emocionados e impressionados com a Espanha e a França na terça-feira, agora temos a segunda semifinal da Euro 2024, com a Holanda enfrentando a Inglaterra em Dortmund, Alemanha.

Os holandeses conseguiram passar pela Euro com habilidade e momentos oportunos de brilhantismo de jogadores improváveis ​​– o atacante do Liverpool Cody Gakpo está empatado na Chuteira de Ouro do torneio, com três — enquanto a Inglaterra lutou para continuar avançando, ainda sem corresponder ao talento do time. O time de Gareth Southgate precisava virar o jogo contra a Eslováquia nas oitavas de final — lembra do chute de bicicleta de Jude Bellingham nos acréscimos? — antes de avançar na prorrogação, eles também viraram o jogo para empatar com a Suíça nas quartas de final, apenas para vencer nos pênaltis com cinco cobranças perfeitas.

O que esse jogo reserva? Junte-se a nós para toda a ação a partir das 14h30 ET, enquanto vemos qual time avança para a final de domingo.