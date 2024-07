Sen. Josh Hawley, Diretor do Serviço Secreto. Entre em uma briga de gritos no Capitólio

O novo diretor do Serviço Secreto está dando o melhor que pode… revidando pelo menos um senador dos EUA que o interroga sobre as falhas de sua agência na proteção Donald Trump o dia da tentativa de assassinato.

Diretor Interino. Ronald Rowe ficou cara a cara com o senador. Josh Hawley Terça-feira, e as coisas ficaram extremamente quentes quando Hawley exigiu saber quem Rowe havia demitido por causa das falhas de segurança em Butler, PA.

Ele respondeu com uma referência ao assassinato de JFK em Dallas, latindo… “Senhor, este poderia ter sido nosso depósito de livros escolares do Texas. Perdi o sono por causa disso nos últimos 17 dias, assim como você!!!”

No entanto, os membros do Congresso também não recuam… já que a miríade de falhas do Serviço Secreto continua a semear as sementes da conspiração.